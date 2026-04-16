https://1prime.ru/20260416/pmef-869211403.html

В "Росконгрессе" назвали главную тему ПМЭФ-2026 - 16.04.2026, ПРАЙМ

Главной темой ПМЭФ-2026 станет "Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему", следует из архитектуры деловой программы, опубликованной "Росконгрессом".

экономика

росконгресс

пмэф

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/83380/38/833803890_0:0:3169:1784_1920x0_80_0_0_cfcceded244032acaf2887231654ccfe.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 апр - РИА Новости. Главной темой ПМЭФ-2026 станет "Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему", следует из архитектуры деловой программы, опубликованной "Росконгрессом". "Опубликована архитектура деловой программы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который пройдет с 3 по 6 июня 2026 года. Главная тема форума – "Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему", - сообщает фонд "Росконгресс", который является оператором форума. Ответственный секретарь организационного комитета ПМЭФ Антон Кобяков отметил, что архитектура деловой программы выстроена вокруг четырех ключевых смысловых блоков, которые отражают актуальную картину дня в глобальной экономике. "При этом в рамках российского трека программы нам необходимо найти такие решения, чтобы вернуть экономику страны на траекторию роста, а в рамках международного трека обсудить реальные процессы трансформации глобальной экономики и переход к многополярной модели", – сказал Кобяков, слова которого приводятся в сообщении. Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.

https://1prime.ru/20260406/putin-868947258.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

