Российские подростки стали чаще подрабатывать, показал опрос
2026-04-16T08:30+0300
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Российские подростки стали вдвое чаще подрабатывать: в этом году 23% родителей тинейджеров 14-17 лет сообщили, что их дети подрабатывали в течение этого учебного года, против 12% годом ранее, выяснили для РИА Новости аналитики SuperJob. "23% родителей подростков 14-17 лет сообщили, что их дети подрабатывали в течение этого учебного года - это почти вдвое больше, чем год назад (12%). В свободное от учебы время школьники чаще всего работали курьерами, разнорабочими, сотрудниками пунктов выдачи заказов и заведений в общепите", - показало исследование, в ходе которого опросили 1500 респондентов, родителей детей 14-17 лет. Чаще всего дети сами находят работу - об этом рассказал 41% опрошенных. В свою очередь, 22% родителей лично помогли подросткам трудоустроиться. Дети еще 14% респондентов нашли подработку через друзей. Доля тех, чьим детям посодействовали работники учебных заведений, выросла за год с 4% до 12%. Сегодня каждый четвертый родитель (27%) заявляет, что ребенок планирует работать летом. В топе популярных у подростков летних вакансий: курьер, разнорабочий, помощник администратора, сотрудник общепита, вожатый в лагере и помощник тренера.
SuperJob: российские подростки стали вдвое чаще подрабатывать в 2026 году
