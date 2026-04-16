Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российские подростки стали чаще подрабатывать, показал опрос - 16.04.2026, ПРАЙМ
Российские подростки стали чаще подрабатывать, показал опрос
https://1prime.ru/20260415/putin-869183456.html
08:30 16.04.2026
 
Российские подростки стали чаще подрабатывать, показал опрос

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Российские подростки стали вдвое чаще подрабатывать: в этом году 23% родителей тинейджеров 14-17 лет сообщили, что их дети подрабатывали в течение этого учебного года, против 12% годом ранее, выяснили для РИА Новости аналитики SuperJob.
"23% родителей подростков 14-17 лет сообщили, что их дети подрабатывали в течение этого учебного года - это почти вдвое больше, чем год назад (12%). В свободное от учебы время школьники чаще всего работали курьерами, разнорабочими, сотрудниками пунктов выдачи заказов и заведений в общепите", - показало исследование, в ходе которого опросили 1500 респондентов, родителей детей 14-17 лет.
Чаще всего дети сами находят работу - об этом рассказал 41% опрошенных. В свою очередь, 22% родителей лично помогли подросткам трудоустроиться. Дети еще 14% респондентов нашли подработку через друзей. Доля тех, чьим детям посодействовали работники учебных заведений, выросла за год с 4% до 12%.
Сегодня каждый четвертый родитель (27%) заявляет, что ребенок планирует работать летом. В топе популярных у подростков летних вакансий: курьер, разнорабочий, помощник администратора, сотрудник общепита, вожатый в лагере и помощник тренера.
Президент России Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2026
Рынок труда в России меняется, заявил Путин
Вчера, 14:59
 
