Есть ли предел у "Турецкого потока"

2026-04-16T05:05+0300

МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Экспорт российского трубопроводного газа демонстрирует в 2025–2026 годах устойчивый рост. Что интересно, эта динамика касается единственного оставшегося маршрута — "Турецкого потока". По данным международной организации ENTSOG (Объединение операторов европейских газотранспортных систем), в первом квартале 2026 года поставки по нему составили 4,96 миллиарда кубических метров, что на 10–11 процентов превышает показатель аналогичного периода прошлого года. В марте 2026 года среднесуточная прокачка достигла 55 миллионов кубических метров (+22% год к году), а коэффициент загрузки европейской нитки составил 97 процентов.Это превышает среднегодовые значения 2025 года, когда по магистрали было прокачано 18,06 миллиарда кубических метров (+8% к 2024 году). За первые три месяца 2026 года совокупный объём поставок уже превысил 5 миллиардов кубических метров. Этим данным нет оснований не верить — организация европейская и не заинтересована в завышении статистических показателей, скорее даже наоборот. Европа декларирует снижение зависимости от поставок российского газа, при этом их же статистика свидетельствует о росте объёма поставок.Надо понимать, что трубопроводный газ — не единственная его форма. Экспорт возможен и без использования трубопроводов. Структурно трубопроводный канал утратил доминирующее положение: в 2025 году экспорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в ЕС (19,9 миллиарда кубических метров) впервые обошёл трубопроводные поставки (18,1 миллиарда кубических метров). На первый взгляд, это может свидетельствовать о максимальной загрузке "Турецкого потока". Доля поставок трубопроводного газа снижается. Однако такое изменение соотношений может быть вызвано и ростом издержек на прокачку газа. Степень использования трубопровода поможет оценить его загруженность.Потенциал дальнейшего роста прокачки по "Турецкому потоку" жёстко ограничен инфраструктурой. Газопровод состоит из двух ниток с совокупной проектной мощностью 31,5 миллиарда кубических метров в год. Первая нитка снабжает Турцию (до 15,75 миллиарда кубических метров), вторая — транзитная — идёт в страны Южной и Юго-Восточной Европы (Венгрия, Сербия, Словакия, Греция, Болгария) и также ограничена 15,75 миллиарда кубических метров. Загрузка европейской "нитки" почти на пределе. В феврале 2025 года загрузка составляла 98 процентов, в январе 2026 года — 98,4 процента, а половину дней января магистраль работала со стопроцентной загрузкой. Заметный рост поставок по "Турецкому потоку" в 2025 году объясняется, скорее, эффектом "низкой базы" — в начале года трубопровод работал далеко не на пределе своих возможностей.В ЕС начали работать и регуляторные ограничения, запрещающие краткосрочные контракты на поставку газа из России. Долгосрочные контракты, заключённые до 17 июня 2025 года, сохраняют силу до 30 сентября 2027 года. Основные получатели российского трубопроводного газа — Венгрия, Словакия и Сербия — располагают именно такими долгосрочными договорами, что обеспечивает относительную стабильность потока вплоть до осени 2027 года. Вряд ли при таких объёмах поставок Европа сможет отказаться от российского газа и после сентября 2027 года. Наоборот, регуляторные ограничения заставляют европейские правительства максимально возможно выбирать объёмы по действующим контрактам и ценам.И всё равно газа не хватает. Европа входит в летний сезон закачки с исторически слабыми позициями: по данным GIE, на 25–29 марта 2026 года подземные хранилища газа (ПХГ) были заполнены лишь на 28,1–28,5 процента против среднего пятилетнего значения примерно 44 процента. Это результат холодной зимы 2025/26 года и недостаточного заполнения хранилищ осенью 2025 года (83,15% к старту отбора). В ряде стран ситуация критическая: в Нидерландах — ниже 8 процентов, во Франции — ниже 25 процентов.Поэтому в 2026 и первой половине 2027 года мы, скорее всего, увидим рост поставок газа в Европу, но доля "Турецкого потока" будет снижаться в этом объёме из-за использования его мощностей уже почти на 100 процентов. Цена на газ при таких условиях может повыситься. Диапазон ожидаемых цен на TTF (европейский хаб) летом 2026 года — от 35–40 евро за мегаватт-час (395–455 долларов за тысячу кубометров) в базовом сценарии нормализации поставок до 55–65 евро за мегаватт-час (620–740 долларов за тысячу кубометров) в случае затяжных перебоев поставок СПГ. Торговые Economics прогнозируют TTF около 52,70 евро за мегаватт-час в конце второго квартала. Средняя годовая цена в 2026 году, по консенсусным оценкам, составит 400–450 долларов за тысячу кубометров, оставаясь выше 400 долларов как минимум до конца года.Европе надо заполнять газохранилища. Без увеличения закупок российского газа это сделать невозможно. Поэтому даже при условии повышения цен и их закрепления на более высоком уровне рост поставок ожидается не менее чем на 10 процентов.Автор: Вадим Ковригин, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова

Вадим Ковригин

