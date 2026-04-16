Правительство рассмотрит проект о сроках давности по делам о приватизации - 16.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260416/pravitelstvo-869195537.html
Правительство рассмотрит проект о сроках давности по делам о приватизации
экономика
россия
общество
максим решетников
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869195537.jpg?1776287753
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Правительство рассмотрит проект о сроках давности по делам о приватизации

Правительство рассмотрит законопроект о сроках давности по делам о приватизации

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг рассмотрит законопроект о сроках давности по делам о приватизации, сообщила пресс-служба кабмина.
Министр экономического развития Максим Решетников в конце марта говорил, что ведомство подготовило законопроект о сроке давности по делам о приватизации. Предлагается закрепить в Гражданском кодексе норму, что в спорах о приватизации срок давности не должен превышать 10 лет.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: О проекте федерального закона "О внесении изменений в статью 217 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", - указано в сообщении.
В пресс-службе правительства отметили, что "законопроект разработан в целях установления сроков исковой давности и порядка их исчисления при оспаривании сделок о приватизации в целях защиты права собственности добросовестных приобретателей имущества".
Как подчеркивали в Минэкономразвития, вопросы применения исковой давности не затрагивают так называемые антикоррупционные иски, а также вопросы изъятия имущества, которое используется в экстремистских целях и с нарушением законодательства о стратегических предприятиях.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала