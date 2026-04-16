Правительство рассмотрит проект о сроках давности по делам о приватизации
Правительство России на заседании в четверг рассмотрит законопроект о сроках давности по делам о приватизации, сообщила пресс-служба кабмина.
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг рассмотрит законопроект о сроках давности по делам о приватизации, сообщила пресс-служба кабмина.
Министр экономического развития Максим Решетников в конце марта говорил, что ведомство подготовило законопроект о сроке давности по делам о приватизации. Предлагается закрепить в Гражданском кодексе норму, что в спорах о приватизации срок давности не должен превышать 10 лет.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: О проекте федерального закона "О внесении изменений в статью 217 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", - указано в сообщении.
В пресс-службе правительства отметили, что "законопроект разработан в целях установления сроков исковой давности и порядка их исчисления при оспаривании сделок о приватизации в целях защиты права собственности добросовестных приобретателей имущества".
Как подчеркивали в Минэкономразвития, вопросы применения исковой давности не затрагивают так называемые антикоррупционные иски, а также вопросы изъятия имущества, которое используется в экстремистских целях и с нарушением законодательства о стратегических предприятиях.
