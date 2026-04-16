Правительство рассмотрит проект о сроках давности по делам о приватизации

Правительство рассмотрит проект о сроках давности по делам о приватизации - 16.04.2026, ПРАЙМ

Правительство рассмотрит проект о сроках давности по делам о приватизации

Правительство России на заседании в четверг рассмотрит законопроект о сроках давности по делам о приватизации, сообщила пресс-служба кабмина. | 16.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-16T00:15+0300

2026-04-16T00:15+0300

2026-04-16T00:15+0300

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг рассмотрит законопроект о сроках давности по делам о приватизации, сообщила пресс-служба кабмина. Министр экономического развития Максим Решетников в конце марта говорил, что ведомство подготовило законопроект о сроке давности по делам о приватизации. Предлагается закрепить в Гражданском кодексе норму, что в спорах о приватизации срок давности не должен превышать 10 лет. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: О проекте федерального закона "О внесении изменений в статью 217 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", - указано в сообщении. В пресс-службе правительства отметили, что "законопроект разработан в целях установления сроков исковой давности и порядка их исчисления при оспаривании сделок о приватизации в целях защиты права собственности добросовестных приобретателей имущества". Как подчеркивали в Минэкономразвития, вопросы применения исковой давности не затрагивают так называемые антикоррупционные иски, а также вопросы изъятия имущества, которое используется в экстремистских целях и с нарушением законодательства о стратегических предприятиях.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , максим решетников