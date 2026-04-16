Правительство рекомендовало повышать зарплату медикам

Правительство РФ совместно с работодателями и профсоюзами рекомендовало устанавливать оклад работников сферы здравоохранения в размере 50% от общей суммы... | 16.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-16T02:10+0300

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Правительство РФ совместно с работодателями и профсоюзами рекомендовало устанавливать оклад работников сферы здравоохранения в размере 50% от общей суммы зарплаты, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Согласно документам, рекомендуется усовершенствовать систему оплаты труда таким образом, чтобы доля оклада в структуре дохода составляла минимум 50% без учета компенсационных выплат. При этом уровень зарплаты должен сохраняться на уровне не ниже прошлогоднего дохода. Отмечается, что такие рекомендации нацелены на сохранение кадрового потенциала, повышение престижности и работы в сфере здравоохранения, а также на снижение дифференциации оплаты труда внутри региона. Кроме того, для медицинских сотрудников, работающих во вредных или опасных условиях труда, повышение зарплаты должно производиться минимум на 4% от размера оклада, который устанавливают для работы в нормальных условиях труда.

