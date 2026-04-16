Правительство выделило средства на поддержку курских предпринимателей

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Кабмин выделил более 16 миллионов рублей на компенсационные выплаты юрлицам и предпринимателям Курской области, которым был причинен ущерб в результате терактов, совершенных вооруженными формированиями Украины, соответствующее распоряжение подписал премьер России Михаил Мишустин. "Выделить в 2026 году МЧС России в целях предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету Курской области на финансовое обеспечение осуществления компенсационных выплат физическим и юридическим лицам, которым был причинен ущерб в результате террористических актов, совершенных вооруженными формированиями Украины на территории Курской области, бюджетные ассигнования в размере 16800 тысяч рублей", - говорится в документе, опубликованном на портале правовых актов. Финансовая помощь в связи с утратой имущества будет оказана юридическим лицам и гражданам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и зарегистрированным в установленном порядке.

