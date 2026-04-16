https://1prime.ru/20260416/priznaki-869196565.html

На рынке золота есть признаки финансового пузыря - 16.04.2026, ПРАЙМ

На рынке золота есть признаки финансового пузыря, который может лопнуть при наступлении определенных условий, говорится в докладе Росконгресса "Золотой... | 16.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-16T01:16+0300

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869196565.jpg?1776291391

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. На рынке золота есть признаки финансового пузыря, который может лопнуть при наступлении определенных условий, говорится в докладе Росконгресса "Золотой дуализм": перегрев и фундаментальные факторы на рынке драгметаллов", с которым ознакомилось РИА Новости. "Ралли на рынке золота в 2025 - начале 2026 года уже можно охарактеризовать как финальную стадию надувающегося пузыря, который пока еще может довести цены до $5500 или даже $6000 за унцию. Но после краткосрочных, но резких коррекций на 5-10% 21 октября и 30 января, все выше становится вероятность негативной реакции спроса, роста предложения и угасания интереса спекулянтов, что в конечном итоге приведет к развороту тренда и снижению цен к фундаментально более обоснованным $3000 за унцию", - говорится в докладе. Авторы отмечают, что за последние три года золото подскочило в цене почти в три раза, из которых в два раза - только за последний год. Это ралли потащило за собой остальные драгметаллы: серебро от минимумов прошлого года до максимумов начала 2026 года выросло в 4,25 раза, платина - в 3,25 раза, палладий и родий - в 2,5 раза. Похожая ситуация в предыдущие годы уже наблюдалась на энергетических рынках и приводила к падению цен. Проанализировав эти примеры, авторы дают прогноз, когда и при каких условиях может лопнуть пузырь и на рынке драгметаллов. Причем многие из этих факторов уже реализовались. Первый фактор - это падение спроса. "Рост цен в 2025 году уже привел к обвалу физического спроса со стороны ювелирной промышленности до пятилетнего минимума в 1542 тонны (‑18%). Причем на ключевых рынках Индии и Китая падение было на 24% и 25%", - говорится в документе. Мировые ЦБ также начали сокращать покупки. Второй фактор - рост предложения. "Капзатраты золоторудников начали расти в 2023 году, а в этом году могут превысить уровни начала 2010‑х". - говорится в докладе. Кроме того, по прогнозу экспертов, на рынок выйдут значительные объемы из вторичных источников за счет распродажи запасов крупными трейдерами, ювелирными компаниями и даже населением. Риски для золота несет и поведение инвесторов. "Чем выше становится цена и чем больше спекулянтов и инвесторов (в золотые ETF в 2025 году притекло более 800 тонн золота, на почти $90 миллиардов) давят в одну сторону, тем выше вероятность резких обвалов, как в конце января 2026 года. Рост волатильности в итоге сломает ультра‑позитивный настрой рынка", - объясняют эксперты. "Но главный риск для золота - это продажи из резервов развитых стран, которые сталкиваются сейчас с рекордными уровнями госдолга и дефицита бюджета. При этом сохраняющиеся инфляционные риски ограничивают способность ФРС, ЕЦБ, Банков Японии и Англии осуществлять монетизацию госдолга через программы количественного смягчения", - говорится в докладе.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, индия, китай, япония, ецб