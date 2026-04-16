Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На рынке золота есть признаки финансового пузыря - 16.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260416/priznaki-869196565.html
На рынке золота есть признаки финансового пузыря
2026-04-16T01:16+0300
финансы
индия
китай
япония
ецб
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869196565.jpg?1776291391
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
01:16 16.04.2026
 
Росконгресс: на рынке золота есть признаки финансового пузыря

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. На рынке золота есть признаки финансового пузыря, который может лопнуть при наступлении определенных условий, говорится в докладе Росконгресса "Золотой дуализм": перегрев и фундаментальные факторы на рынке драгметаллов", с которым ознакомилось РИА Новости.
"Ралли на рынке золота в 2025 - начале 2026 года уже можно охарактеризовать как финальную стадию надувающегося пузыря, который пока еще может довести цены до $5500 или даже $6000 за унцию. Но после краткосрочных, но резких коррекций на 5-10% 21 октября и 30 января, все выше становится вероятность негативной реакции спроса, роста предложения и угасания интереса спекулянтов, что в конечном итоге приведет к развороту тренда и снижению цен к фундаментально более обоснованным $3000 за унцию", - говорится в докладе.
Авторы отмечают, что за последние три года золото подскочило в цене почти в три раза, из которых в два раза - только за последний год. Это ралли потащило за собой остальные драгметаллы: серебро от минимумов прошлого года до максимумов начала 2026 года выросло в 4,25 раза, платина - в 3,25 раза, палладий и родий - в 2,5 раза.
Похожая ситуация в предыдущие годы уже наблюдалась на энергетических рынках и приводила к падению цен. Проанализировав эти примеры, авторы дают прогноз, когда и при каких условиях может лопнуть пузырь и на рынке драгметаллов. Причем многие из этих факторов уже реализовались.
Первый фактор - это падение спроса. "Рост цен в 2025 году уже привел к обвалу физического спроса со стороны ювелирной промышленности до пятилетнего минимума в 1542 тонны (‑18%). Причем на ключевых рынках Индии и Китая падение было на 24% и 25%", - говорится в документе. Мировые ЦБ также начали сокращать покупки.
Второй фактор - рост предложения. "Капзатраты золоторудников начали расти в 2023 году, а в этом году могут превысить уровни начала 2010‑х". - говорится в докладе. Кроме того, по прогнозу экспертов, на рынок выйдут значительные объемы из вторичных источников за счет распродажи запасов крупными трейдерами, ювелирными компаниями и даже населением.
Риски для золота несет и поведение инвесторов. "Чем выше становится цена и чем больше спекулянтов и инвесторов (в золотые ETF в 2025 году притекло более 800 тонн золота, на почти $90 миллиардов) давят в одну сторону, тем выше вероятность резких обвалов, как в конце января 2026 года. Рост волатильности в итоге сломает ультра‑позитивный настрой рынка", - объясняют эксперты.
"Но главный риск для золота - это продажи из резервов развитых стран, которые сталкиваются сейчас с рекордными уровнями госдолга и дефицита бюджета. При этом сохраняющиеся инфляционные риски ограничивают способность ФРС, ЕЦБ, Банков Японии и Англии осуществлять монетизацию госдолга через программы количественного смягчения", - говорится в докладе.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала