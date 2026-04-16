Продажи рыбной продукции на рынках в России составили 5,3% - 16.04.2026, ПРАЙМ
Экономика
Продажи рыбной продукции на рынках в России составили 5,3%
Продажи рыбной продукции на рынках и ярмарках России по итогам 2025 года составили 5,3% от общего объема продаж в денежном выражении, в натуральном выражении... | 16.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-16T04:47+0300
04:47 16.04.2026
 
Продажи рыбной продукции на рынках в России составили 5,3%

ВАРПЭ: продажи рыбы на рынках и ярмарках России в 2025 году составили 5,3%

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Продажи рыбной продукции на рынках и ярмарках России по итогам 2025 года составили 5,3% от общего объема продаж в денежном выражении, в натуральном выражении речь может идти о 150-160 тысячах тонн, подсчитали для РИА Новости во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) на основе данных Росстата.
"Рынки остаются значимым каналом продаж рыбной продукции, свидетельствуют данные Росстата. В 2025 году на рынках и ярмарках было реализовано 5,3% от общего объема продаж рыбы, ракообразных и моллюсков в России в денежном выражении. По оценкам ВАРПЭ, речь может идти о 150-160 тысячах тонн", - говорится в сообщении.
В ассоциации отметили, что в отличие от других категорий продовольственного рынка, например, мяса, масла и яиц, объем реализации рыбопродукции на рынках не снижается и остается стабильным. Однако для указанных категорий рынки остаются более значимым каналом продаж. Например, на них реализуется 7,5% всех продаж мяса и мясных продуктов.
"Востребованность каналов продаж рыбной продукции на российском рынке определяется региональной спецификой. К примеру, в регионах добычи зачастую рынки являются важным каналом продаж рыбы, в городах-миллионниках больше востребованы крупные супермаркеты и гипермаркеты, набирают популярность онлайн-сервисы и маркетплейсы, которые скоро могут сравняться по объему продаж рыбы с сетевой розницей. Нельзя недооценивать неорганизованную торговлю", - прокомментировал президент ВАРПЭ Герман Зверев.
По оценкам ассоциации, емкость внутреннего рынка рыбы в России составляет 3-3,2 миллиона тонн. По данным Росрыболовства, в 2025 году самообеспеченность рыбой в России достигла 128,8%, уровень потребления - 25,8 килограмма на человека в год.
 
