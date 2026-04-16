Продажи потребительских товаров в Китае выросли на 2,4% - 16.04.2026, ПРАЙМ
Продажи потребительских товаров в Китае выросли на 2,4%
Продажи потребительских товаров в Китае выросли на 2,4% - 16.04.2026, ПРАЙМ
Продажи потребительских товаров в Китае выросли на 2,4%
Объем розничных продаж потребительских товаров в Китае по итогам трех первых месяцев 2026 года вырос на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года,... | 16.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-16T06:57+0300
2026-04-16T06:57+0300
ПЕКИН, 16 апр - ПРАЙМ. Объем розничных продаж потребительских товаров в Китае по итогам трех первых месяцев 2026 года вырос на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, составив 12,769 триллиона юаней (около 1,86 триллиона долларов), свидетельствуют обнародованные в четверг данные государственного статистического бюро страны. Розничные продажи в городах Китая за отчетный период выросли на 2,3%, составив 11,05 триллиона юаней (1,61 триллиона долларов). Продажи в сельской местности выросли на 3,1% и составили 1,712 триллиона юаней (250 миллиардов долларов). Розничные онлайн-продажи в Китае в январе-марте 2026 года выросли на 8% по сравнению с показателями аналогичного периода 2025 года, составив 4,977 триллиона юаней (около 726,5 миллиарда долларов). Объем розничных продаж потребительских товаров в Китае по итогам 2025 года вырос на 3,7%, составив 50,12 триллиона юаней (около 7,1 триллиона долларов), онлайн-продажи выросли на 8,6% по сравнению с показателями 2024 года, составив 15,972 триллиона юаней (около 2,265 триллиона долларов).
06:57 16.04.2026
 
Продажи потребительских товаров в Китае выросли на 2,4%

Госстат: розничные продажи в Китае за три месяца выросли на 2,4%

ПЕКИН, 16 апр - ПРАЙМ. Объем розничных продаж потребительских товаров в Китае по итогам трех первых месяцев 2026 года вырос на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, составив 12,769 триллиона юаней (около 1,86 триллиона долларов), свидетельствуют обнародованные в четверг данные государственного статистического бюро страны.
Розничные продажи в городах Китая за отчетный период выросли на 2,3%, составив 11,05 триллиона юаней (1,61 триллиона долларов). Продажи в сельской местности выросли на 3,1% и составили 1,712 триллиона юаней (250 миллиардов долларов).
Розничные онлайн-продажи в Китае в январе-марте 2026 года выросли на 8% по сравнению с показателями аналогичного периода 2025 года, составив 4,977 триллиона юаней (около 726,5 миллиарда долларов).
Объем розничных продаж потребительских товаров в Китае по итогам 2025 года вырос на 3,7%, составив 50,12 триллиона юаней (около 7,1 триллиона долларов), онлайн-продажи выросли на 8,6% по сравнению с показателями 2024 года, составив 15,972 триллиона юаней (около 2,265 триллиона долларов).
 
