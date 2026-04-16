В Госдуму внесли проект о сроках исковой давности по приватизации

https://1prime.ru/20260416/proekt-869213063.html
2026-04-16T17:50+0300
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Правительство России внесло в Госдуму законопроект об ограничении 10 годами срока исковой давности по спорам о приватизации государственного и муниципального имущества, следует из ее базы данных. Документ разработан Минэкономразвития во исполнение поручения президента РФ в целях установления сроков исковой давности и порядка их исчисления при оспаривании сделок о приватизации в целях защиты права собственности добросовестных приобретателей имущества. Судебная практика сейчас сложилась таким образом, что сроки исковой давности не применяются при изъятии имущества, приватизированного 15-30 лет назад, поясняло Минэкономразвития. Это, по мнению министерства, оказывает существенное давление на поведение инвесторов, поскольку формирует неопределенность критериев законности приобретаемого имущества. Как отмечается на сайте Минэкономразвития, речь не только о крупном бизнесе. В начале 1990-х годов было приватизировано более 110 тысяч государственных предприятий, из них 80 тысяч – малые и средние компании, работающие в том числе в сфере торговли, общественного питания или услуг. Сегодня, в том числе на основе этих активов, работают более 6,8 миллиона МСП, а их вклад в ВВП превышает 21%, указывает ведомство. Законопроект предусматривает, что при спорах о приватизации подлежат применению установленные Гражданским кодексом сроки исковой давности и правила их исчисления: 3 года с момента выявления нарушения. Но предельный срок давности в любом случае не должен превышать 10 лет со дня выбытия имущества. Это станет позитивным сигналом для предпринимателей, которые добросовестно развивали и инвестировали в предприятия и коллективы долгие годы, и внесет определенность для инвесторов, считает Минэкономразвития. При этом законопроект "не затронет процессы изъятия имущества по антикоррупционным и противоэкстремистким искам", отмечает министерство.
В Госдуму внесли проект о 10-летнем предельном сроке давности по приватизационным сделкам
