Первый после эскалации рейс из Москвы в Тель-Авив запланирован на 17 апреля
Первый после эскалации рейс из Москвы в Тель-Авив запланирован на 17 апреля
2026-04-16T00:52+0300
Рейс Red Wings из Москвы в Тель-Авив запланирован в "Жуковском" на 17 апреля
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Первый после начала эскалации на Ближнем Востоке рейс авиакомпании Red Wings ("Ред Вингс") из Москвы в Тель-Авив запланирован на 17 апреля, рассказали РИА Новости в справочной службе московского аэропорта "Жуковский".
"Вылет планируется 17 апреля в 16.45, авиакомпания Red Wings", - сообщили в "Жуковском" на вопрос о времени рейса в Тель-Авив.
В среду Росавиация сообщала, что рейсы российских авиакомпаний в Израиль разрешены с 16 апреля при условии вылета в промежутке с 7.00 по 1.00 мск.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Многие страны региона полностью или частично закрывали воздушное пространство из-за опасности атак ракет и беспилотников, это привело к массовым отменам рейсов.