Решетников предсказал крепкий рубль в ближайшие годы

Курс рубля в ближайшие годы в России будет крепче, чем многим бы хотелось, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Курс рубля в ближайшие годы в России будет крепче, чем многим бы хотелось, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников. "Над нашим рынком есть такой навес, очевидно, он говорит о том, что любое ослабление курса, скорее всего, будет демпфироваться этим навесом. Говоря проще, мы будем иметь в ближайшие годы более крепкий курс, чем, может быть, многим бы хотелось", - сказал Решетников, выступая на Биржевом форуме в Москве. По словам министра, тот курс рубля, к которому привыкли в том числе экспортеры, был следствием постоянного оттока капитала. "Сейчас понятно, что этого оттока капитала нет и в нашей экономике копятся чистые иностранные активы, иными словами, у нас валютные активы внутри нашей системы копятся", - добавил министр. Он также отметил, что крепкий курс рубля окажет влияние на структурные изменения в экономике страны.

https://1prime.ru/20260416/nabiullina-869205770.html

