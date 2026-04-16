https://1prime.ru/20260416/reshetnikov-869205921.html
Решетников предсказал крепкий рубль в ближайшие годы
Курс рубля в ближайшие годы в России будет крепче, чем многим бы хотелось, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Курс рубля в ближайшие годы в России будет крепче, чем многим бы хотелось, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников. "Над нашим рынком есть такой навес, очевидно, он говорит о том, что любое ослабление курса, скорее всего, будет демпфироваться этим навесом. Говоря проще, мы будем иметь в ближайшие годы более крепкий курс, чем, может быть, многим бы хотелось", - сказал Решетников, выступая на Биржевом форуме в Москве. По словам министра, тот курс рубля, к которому привыкли в том числе экспортеры, был следствием постоянного оттока капитала. "Сейчас понятно, что этого оттока капитала нет и в нашей экономике копятся чистые иностранные активы, иными словами, у нас валютные активы внутри нашей системы копятся", - добавил министр. Он также отметил, что крепкий курс рубля окажет влияние на структурные изменения в экономике страны.
https://1prime.ru/20260416/nabiullina-869205770.html
рф
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/02/865120606_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_5fe3e6129d1f6a83528567f6da424ebd.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
