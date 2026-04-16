Решетников предсказал крепкий рубль в ближайшие годы - 16.04.2026, ПРАЙМ
Решетников предсказал крепкий рубль в ближайшие годы
Решетников предсказал крепкий рубль в ближайшие годы - 16.04.2026, ПРАЙМ
Решетников предсказал крепкий рубль в ближайшие годы
Курс рубля в ближайшие годы в России будет крепче, чем многим бы хотелось, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников. | 16.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-16T12:00+0300
2026-04-16T12:00+0300
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Курс рубля в ближайшие годы в России будет крепче, чем многим бы хотелось, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников. "Над нашим рынком есть такой навес, очевидно, он говорит о том, что любое ослабление курса, скорее всего, будет демпфироваться этим навесом. Говоря проще, мы будем иметь в ближайшие годы более крепкий курс, чем, может быть, многим бы хотелось", - сказал Решетников, выступая на Биржевом форуме в Москве. По словам министра, тот курс рубля, к которому привыкли в том числе экспортеры, был следствием постоянного оттока капитала. "Сейчас понятно, что этого оттока капитала нет и в нашей экономике копятся чистые иностранные активы, иными словами, у нас валютные активы внутри нашей системы копятся", - добавил министр. Он также отметил, что крепкий курс рубля окажет влияние на структурные изменения в экономике страны.
https://1prime.ru/20260416/nabiullina-869205770.html
12:00 16.04.2026
 
Решетников предсказал крепкий рубль в ближайшие годы

Решетников: рубль в ближайшие годы будет крепче, чем многим бы хотелось

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкБанкноты номиналом 5000 рублей
Банкноты номиналом 5000 рублей - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2026
Банкноты номиналом 5000 рублей. Архивное фото
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Курс рубля в ближайшие годы в России будет крепче, чем многим бы хотелось, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.
"Над нашим рынком есть такой навес, очевидно, он говорит о том, что любое ослабление курса, скорее всего, будет демпфироваться этим навесом. Говоря проще, мы будем иметь в ближайшие годы более крепкий курс, чем, может быть, многим бы хотелось", - сказал Решетников, выступая на Биржевом форуме в Москве.
По словам министра, тот курс рубля, к которому привыкли в том числе экспортеры, был следствием постоянного оттока капитала.
"Сейчас понятно, что этого оттока капитала нет и в нашей экономике копятся чистые иностранные активы, иными словами, у нас валютные активы внутри нашей системы копятся", - добавил министр.
Он также отметил, что крепкий курс рубля окажет влияние на структурные изменения в экономике страны.
 
РОССИЯРФМОСКВАМаксим Решетников
 
 
