Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Международные резервы России с 3 по 10 апреля выросли на один процент - 16.04.2026, ПРАЙМ
Международные резервы России с 3 по 10 апреля выросли на один процент
Международные резервы России с 3 по 10 апреля выросли на один процент - 16.04.2026, ПРАЙМ
Международные резервы России с 3 по 10 апреля выросли на один процент
Международные резервы России с 3 по 10 апреля выросли на 1% и составили 774,8 миллиарда долларов, говорится в сообщении Банка России. | 16.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-16T16:17+0300
2026-04-16T16:17+0300
экономика
финансы
россия
сша
рф
банк россия
мвф
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Международные резервы России с 3 по 10 апреля выросли на 1% и составили 774,8 миллиарда долларов, говорится в сообщении Банка России. "Международные резервы по состоянию на конец дня 10 апреля 2026 года составили 774,8 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 7,3 миллиарда долларов США, или на 1,0%, в основном из-за положительной переоценки", - говорится в сообщении. Международные резервы по состоянию на конец дня 3 апреля составляли 767,5 миллиарда долларов. Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
финансы, россия, сша, рф, банк россия, мвф
Экономика, Финансы, РОССИЯ, США, РФ, банк Россия, МВФ
16:17 16.04.2026
 
Международные резервы России с 3 по 10 апреля выросли на один процент

Международные резервы России с 3 по 10 апреля выросли на 1%, до 774,8 миллиарда долларов

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Международные резервы России с 3 по 10 апреля выросли на 1% и составили 774,8 миллиарда долларов, говорится в сообщении Банка России.
"Международные резервы по состоянию на конец дня 10 апреля 2026 года составили 774,8 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 7,3 миллиарда долларов США, или на 1,0%, в основном из-за положительной переоценки", - говорится в сообщении.
Международные резервы по состоянию на конец дня 3 апреля составляли 767,5 миллиарда долларов.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
ЭкономикаФинансыРОССИЯСШАРФбанк РоссияМВФ
 
 
