https://1prime.ru/20260416/rezervy-869210690.html

Международные резервы России с 3 по 10 апреля выросли на один процент

2026-04-16T16:17+0300

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Международные резервы России с 3 по 10 апреля выросли на 1% и составили 774,8 миллиарда долларов, говорится в сообщении Банка России. "Международные резервы по состоянию на конец дня 10 апреля 2026 года составили 774,8 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 7,3 миллиарда долларов США, или на 1,0%, в основном из-за положительной переоценки", - говорится в сообщении. Международные резервы по состоянию на конец дня 3 апреля составляли 767,5 миллиарда долларов. Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

