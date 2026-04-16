ЦБ видит проинфляционные риски из-за перебоев поставок через Ормуз - 16.04.2026, ПРАЙМ

Банк России видит проинфляционные риски из-за перебоев поставок через Ормузский пролив, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. | 16.04.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Банк России видит проинфляционные риски из-за перебоев поставок через Ормузский пролив, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. "Конечно, риски у нас есть проинфляционные. Это и внешние условия. Мы знаем, как сейчас многие аналитики обсуждают последствия возможные дальнейших перебоев поставок через Ормузский пролив", - сказала она на Биржевом форуме Московской биржи.

