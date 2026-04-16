В "Росинкасе" рассказали, будут ли в будущем БПЛА перевозить наличные

2026-04-16T02:47+0300

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Наиболее безопасный вариант перевоза наличных денег - это бронеавтомобиль, а вот для беспилотников ценности могут оказаться слишком тяжелыми, заявил в интервью РИА Новости президент "Росинкаса" Сергей Верейкин. "Сегодня нет ничего безопаснее бронеавтомобиля, оборудованного камерами видеонаблюдения, с вооруженным инкассатором или с бригадой инкассаторов, защищенных бронежилетами и другими средствами защиты", - сказал он. По его словам, в "Росинкас" внимательно относятся к новым технологиям и отслеживают все перспективные новинки. "Но в приоритете безопасность: находящихся рядом людей, наших инкассаторов и грузов", - добавил Верейкин. "К тому же деньги и другие ценности, которые мы перевозим, довольно тяжелые. Беспилотник может их даже не поднять, что уж говорить об эффективности таких полетов", - заключил он.

