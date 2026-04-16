https://1prime.ru/20260416/rosinkas-869197434.html
В "Росинкасе" рассказали, будут ли в будущем БПЛА перевозить наличные
В "Росинкасе" рассказали, будут ли в будущем БПЛА перевозить наличные - 16.04.2026, ПРАЙМ
В "Росинкасе" рассказали, будут ли в будущем БПЛА перевозить наличные
Наиболее безопасный вариант перевоза наличных денег - это бронеавтомобиль, а вот для беспилотников ценности могут оказаться слишком тяжелыми, заявил в интервью... | 16.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-16T02:47+0300
2026-04-16T02:47+0300
2026-04-16T03:20+0300
финансы
россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869197434.jpg?1776298824
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Наиболее безопасный вариант перевоза наличных денег - это бронеавтомобиль, а вот для беспилотников ценности могут оказаться слишком тяжелыми, заявил в интервью РИА Новости президент "Росинкаса" Сергей Верейкин. "Сегодня нет ничего безопаснее бронеавтомобиля, оборудованного камерами видеонаблюдения, с вооруженным инкассатором или с бригадой инкассаторов, защищенных бронежилетами и другими средствами защиты", - сказал он. По его словам, в "Росинкас" внимательно относятся к новым технологиям и отслеживают все перспективные новинки. "Но в приоритете безопасность: находящихся рядом людей, наших инкассаторов и грузов", - добавил Верейкин. "К тому же деньги и другие ценности, которые мы перевозим, довольно тяжелые. Беспилотник может их даже не поднять, что уж говорить об эффективности таких полетов", - заключил он.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, россия
В "Росинкасе" рассказали, будут ли в будущем БПЛА перевозить наличные
Глава "Росинкаса" Верейкин: БПЛА вряд ли смогут перевозить наличные из-за их тяжести
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Наиболее безопасный вариант перевоза наличных денег - это бронеавтомобиль, а вот для беспилотников ценности могут оказаться слишком тяжелыми, заявил в интервью РИА Новости президент "Росинкаса" Сергей Верейкин.
"Сегодня нет ничего безопаснее бронеавтомобиля, оборудованного камерами видеонаблюдения, с вооруженным инкассатором или с бригадой инкассаторов, защищенных бронежилетами и другими средствами защиты", - сказал он.
По его словам, в "Росинкас" внимательно относятся к новым технологиям и отслеживают все перспективные новинки. "Но в приоритете безопасность: находящихся рядом людей, наших инкассаторов и грузов", - добавил Верейкин.
"К тому же деньги и другие ценности, которые мы перевозим, довольно тяжелые. Беспилотник может их даже не поднять, что уж говорить об эффективности таких полетов", - заключил он.