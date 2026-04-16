Росконгресс назвал серебро "золотом для бедных" - 16.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-16T05:18+0300

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Рост цен на драгоценные металлы сделал эти активы привлекательными для биржевых спекулянтов, при этом серебро оказалось переоценено рынком даже больше, чем золото, говорится в докладе Росконгресса "Золотой дуализм": перегрев и фундаментальные факторы на рынке драгметаллов", с которым ознакомилось РИА Новости. Ценовое ралли в драгметаллах и последовавший за ним обвал цен имеют все признаки финансовых пузырей прошлого, полагают авторы. При этом именно серебро показало себя как главный спекулятивный сырьевой актив последних лет. "Серебро, как "золото для бедных", в высшей степени переоценено", - уверены авторы. В докладе отмечается, что серебро, платина и палладий, в отличие от золота, не входят в золотовалютные резервы Центробанков и не используются для расчетов. Они в значительной степени являются промышленными металлами, но спрос на них со стороны промышленности в последние годы по разным причинам стагнировал. Поэтому рост цен на них – результат рыночных спекуляций, считают авторы. "Ралли цен на эти металлы (серебро, платину и палладий – ред.) в еще большей степени является спекулятивным пузырем вслед за золотом, а биржевые цены на них подвержены значительно более высокой волатильности", - говорится в документе. "Серебро оказалось в еще большем пузыре, чем золото, тогда как металлы платиновой группы пока имеют потенциал роста, несмотря на риски снижения реального спроса", - полагают эксперты. Главным фактором серебряного пузыря, по их мнению, стал китайский рынок, на котором активизировалась торговля фьючерсами. В металлах платиновой группы - платине, палладии и родии, - по мнению авторов, сложилась похожая ситуация, но со значительно меньшим числом признаков пузыря, поскольку финансовые инструменты этих металлов не так развиты. "В отличие от серебра, соотношение цен платиноидов к золоту еще не вернулось на средние уровни и по‑прежнему оставляет 40–50%", - говорится в документе. Авторы даже видят здесь потенциал роста, конечно, при условии сохранения высоких цен на золото.

