Число действующих индустриальных парков в России выросло в четыре раза

Количество действующих индустриальных парков в России с 2015-го по 2025 год увеличилось в четыре раза - до 313, следует из отраслевого обзора Ассоциации...

2026-04-16T00:18+0300

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Количество действующих индустриальных парков в России с 2015-го по 2025 год увеличилось в четыре раза - до 313, следует из отраслевого обзора Ассоциации индустриальных парков России (АИП), который есть в распоряжении РИА Новости. Согласно данным организации, в 2025 году 71 площадка действовала в качестве индустриального парка. Среднегодовой темп прироста таких территорий составил 16,5%. "В настоящее время 313 индустриальных парков имеют статус действующих, а 185 — в стадии создания, что отражает устойчивость отрасли и продолжение инвестиционной активности в развитии промышленной инфраструктуры. В статусе проектирования сейчас более 40 площадок в 27 регионах России", - отметили в ассоциации. Благодаря созданию индустриальных парков в России на сегодня количество рабочих мест превысило 360 тысяч. Число регионов, где создаются или уже функционируют индустриальные парки, за последние 13 лет увеличилось более чем в два раза. Так, в начале 2010-х годов такие проекты реализовывались примерно в 30–35 регионах, а на сегодня индустриальные парки представлены уже в 73 субъектах страны. "Таким образом, индустриальные парки фактически сформировали общенациональную сеть промышленной инфраструктуры, охватывающую большинство промышленно развитых и инвестиционно активных территорий страны", - указали в ассоциации. "Наибольшее количество индустриальных парков по состоянию на 2025 год традиционно зафиксировано в Московской области, Республике Татарстан, Ленинградской области, Республике Башкортостан, Калужской, Челябинской и Свердловской областях, Санкт-Петербурге", - добавили там.

