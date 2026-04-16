https://1prime.ru/20260416/rossija-869200148.html
Россия в феврале в 2 раза увеличила импорт обуви из Турции
Россия в феврале почти в 2 раза в годовом выражении увеличила импорт обуви из Турции - до 7,5 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным турецкой... | 16.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-16T06:48+0300
экономика
бизнес
россия
турция
ирак
италия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869200148.jpg?1776311324
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Россия в феврале почти в 2 раза в годовом выражении увеличила импорт обуви из Турции - до 7,5 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным турецкой статслужбы.
Так, в последнем месяце зимы российские компании ввезли турецкой обуви на 7,5 миллиона долларов против 4,4 миллиона в феврале 2025 года. Таким образом, стоимость закупок подскочила в 1,7 раза за год.
По итогам февраля Россия стала вторым крупнейшим покупателем обуви из Турции с долей в 7,8% от всех поставок. В топ-5 вошли Ирак (с долей 8,9%), Италия (5,4%), Германия (5,2%) и Казахстан (3,9%).
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
