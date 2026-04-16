Россия в феврале в 2 раза увеличила импорт обуви из Турции

Россия в феврале в 2 раза увеличила импорт обуви из Турции

2026-04-16T06:48+0300

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Россия в феврале почти в 2 раза в годовом выражении увеличила импорт обуви из Турции - до 7,5 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным турецкой статслужбы. Так, в последнем месяце зимы российские компании ввезли турецкой обуви на 7,5 миллиона долларов против 4,4 миллиона в феврале 2025 года. Таким образом, стоимость закупок подскочила в 1,7 раза за год. По итогам февраля Россия стала вторым крупнейшим покупателем обуви из Турции с долей в 7,8% от всех поставок. В топ-5 вошли Ирак (с долей 8,9%), Италия (5,4%), Германия (5,2%) и Казахстан (3,9%).

