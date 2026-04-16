"Сносят Вильнюс". В Литве придумали способ проиграть России

"Сносят Вильнюс". В Литве придумали способ проиграть России - 16.04.2026, ПРАЙМ

"Сносят Вильнюс". В Литве придумали способ проиграть России

В Литве представили гипотетический сценарий, согласно которому Россия может вынудить страны Балтии капитулировать всего за 90 дней без ввода войск на их... | 16.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-16T22:23+0300

2026-04-16T22:23+0300

2026-04-16T22:23+0300

МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. В Литве представили гипотетический сценарий, согласно которому Россия может вынудить страны Балтии капитулировать всего за 90 дней без ввода войск на их территории, сообщает Defense News со ссылкой на исследование аналитического центра Baltic Defense Initiative."В 11 часов утра Россия начинает разрушительную атаку на правительство Литвы гиперзвуковыми ракетами, за которыми следует запуск более 170 000 беспилотников "Шахед" в течение следующих 60 дней. Они полностью сносят Вильнюс, уничтожая все мосты, электростанции, больницы и водоочистные сооружения в стране. <…> На 90-й день Москва выдвигает ультиматум: все три балтийских государства принимают российскую оккупацию — или следующими будут Рига и Таллинн", — утверждается в отчете.Авторы исследования отметили, что этот сценарий был полностью смоделирован на основе подтвержденных характеристик вооружений, наблюдаемых темпов производства военной техники, а также зафиксированных глобальных политических тенденций.Президент Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.

литва

балтия

вильнюс

литва, балтия, россия, вильнюс, владимир путин, нато