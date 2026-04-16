Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В РПЦ оценили идею принятия кодекса православного предпринимателя - 16.04.2026, ПРАЙМ
В РПЦ оценили идею принятия кодекса православного предпринимателя
В РПЦ оценили идею принятия кодекса православного предпринимателя
МОСКВА, 16 апр – ПРАЙМ. Кодекс православного предпринимателя, распространённый на форуме "Вера и дело", представлен как сформулированная участниками форума концепция, в утверждённом и принятом виде его нет, рассказал РИА Новости зампред Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Илья Кузьменков по итогам форума. "Такого, что есть какой-то кодекс, который утвержден и принят, нет. На голосование ничего не выставлено. Это одно из выступлений, одно из мнений, скажем так, которое прозвучало. Будем думать, обсуждать дальше", – рассказал Кузьменков агентству на полях конференции. Он отметил, что позитивно оценивает идею разработки такого кодекса в процессе общественного диалога. "Может быть, какой-то кодекс возникнет, такие идеи есть. Есть несколько групп, которые это инициируют, несколько людей, которые инициируют и говорят: давайте мы сформулируем это. Это процесс, я считаю, очень положительный. Я сам когда-то был предпринимателем, уже будучи христианином, и у меня свой опыт и взгляд на это", - добавил Кузьменков. Для христианина, подытожил он, основой мировоззрения в любом случае остаётся Евангелие. "Для нас первоисточник – это Евангелие. В любом случае основа поведения христианина, будь то руководитель, работник или кто угодно – это Евангелие. Поэтому в любом случае мы основываемся на этом фундаментальном материале", – заключил он. Церковно-профессиональная конференция "Вера и дело" с участием представителей Русской православной церкви и делового сообщества впервые состоялась в четверг в Москве в храме Христа Спасителя. На ней был распространён проект кодекса православного предпринимателя.
23:01 16.04.2026 (обновлено: 23:02 16.04.2026)
 
В РПЦ оценили идею принятия кодекса православного предпринимателя

Синодальный отдел РПЦ: кодекс православного предпринимателя представлен как концепция

