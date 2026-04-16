https://1prime.ru/20260416/rpts-869220291.html

В РПЦ оценили идею принятия кодекса православного предпринимателя

общество

россия

москва

рпц

религия

https://cdnn.1prime.ru/img/83630/89/836308917_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_9e53a1f02813ca9516afab9d90f3461f.jpg

МОСКВА, 16 апр – ПРАЙМ. Кодекс православного предпринимателя, распространённый на форуме "Вера и дело", представлен как сформулированная участниками форума концепция, в утверждённом и принятом виде его нет, рассказал РИА Новости зампред Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Илья Кузьменков по итогам форума. "Такого, что есть какой-то кодекс, который утвержден и принят, нет. На голосование ничего не выставлено. Это одно из выступлений, одно из мнений, скажем так, которое прозвучало. Будем думать, обсуждать дальше", – рассказал Кузьменков агентству на полях конференции. Он отметил, что позитивно оценивает идею разработки такого кодекса в процессе общественного диалога. "Может быть, какой-то кодекс возникнет, такие идеи есть. Есть несколько групп, которые это инициируют, несколько людей, которые инициируют и говорят: давайте мы сформулируем это. Это процесс, я считаю, очень положительный. Я сам когда-то был предпринимателем, уже будучи христианином, и у меня свой опыт и взгляд на это", - добавил Кузьменков. Для христианина, подытожил он, основой мировоззрения в любом случае остаётся Евангелие. "Для нас первоисточник – это Евангелие. В любом случае основа поведения христианина, будь то руководитель, работник или кто угодно – это Евангелие. Поэтому в любом случае мы основываемся на этом фундаментальном материале", – заключил он. Церковно-профессиональная конференция "Вера и дело" с участием представителей Русской православной церкви и делового сообщества впервые состоялась в четверг в Москве в храме Христа Спасителя. На ней был распространён проект кодекса православного предпринимателя.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, москва, рпц, религия