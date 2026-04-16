Россия нарастила экспорт рыбы в Южную Корею

Россия нарастила экспорт рыбы в Южную Корею - 16.04.2026, ПРАЙМ

Россия нарастила экспорт рыбы в Южную Корею

Южная Корея в марте этого года увеличила импорт замороженной рыбы из России в 1,6 раза - до максимумов с середины 2023 года, выяснило РИА Новости, изучив данные

2026-04-16T08:38+0300

2026-04-16T08:38+0300

2026-04-16T08:38+0300

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Южная Корея в марте этого года увеличила импорт замороженной рыбы из России в 1,6 раза - до максимумов с середины 2023 года, выяснило РИА Новости, изучив данные корейской статслужбы. Так, стоимость поставок российской мороженой рыбы в Корею за март увеличилась в 1,6 раза, достигнув 39,5 миллиона долларов, максимальных с мая 2023 года. При этом в годовом выражении стоимость поставок почти не изменилась. Также в марте корейцы активно покупали у россиян крабов - на 33,9 миллиона долларов (+23% за месяц), филе и мясо рыбы - 6,7 миллиона (-9,4%), приготовленную рыбу - 4,2 миллиона (-14%). Общий объем импорта рыбы и морепродуктов Южной Кореей из России за месяц составил 84,7 миллиона долларов, увеличившись в месячном выражении на 31%, а в годовом - на 2%. Суммарный импорт корейцами рыбы и морепродуктов в марте достиг 443,1 миллиона долларов. Россия в этом объеме заняла второе место, также в топ-5 вошли Китай (87,7 миллиона долларов), Норвегия (60,3 миллиона), Вьетнам (33 миллиона) и Япония (20,5 миллиона). По поставкам мороженой рыбы РФ стала второй, а крабов - первой.

южная корея

корея

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, южная корея, корея, китай