Россия нарастила экспорт рыбы в Южную Корею - 16.04.2026, ПРАЙМ
Россия нарастила экспорт рыбы в Южную Корею
Южная Корея в марте этого года увеличила импорт замороженной рыбы из России в 1,6 раза - до максимумов с середины 2023 года, выяснило РИА Новости, изучив данные | 16.04.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260415/zhelezo-869193499.html
Прилавок с рыбой на рыбном рынке Норянджин в Сеуле
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Южная Корея в марте этого года увеличила импорт замороженной рыбы из России в 1,6 раза - до максимумов с середины 2023 года, выяснило РИА Новости, изучив данные корейской статслужбы.
Так, стоимость поставок российской мороженой рыбы в Корею за март увеличилась в 1,6 раза, достигнув 39,5 миллиона долларов, максимальных с мая 2023 года. При этом в годовом выражении стоимость поставок почти не изменилась.
Флаги России и Южной Кореи - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2026
Южная Корея в марте нарастила импорт железа и стали из России
Вчера, 21:53
Также в марте корейцы активно покупали у россиян крабов - на 33,9 миллиона долларов (+23% за месяц), филе и мясо рыбы - 6,7 миллиона (-9,4%), приготовленную рыбу - 4,2 миллиона (-14%).
Общий объем импорта рыбы и морепродуктов Южной Кореей из России за месяц составил 84,7 миллиона долларов, увеличившись в месячном выражении на 31%, а в годовом - на 2%.
Суммарный импорт корейцами рыбы и морепродуктов в марте достиг 443,1 миллиона долларов. Россия в этом объеме заняла второе место, также в топ-5 вошли Китай (87,7 миллиона долларов), Норвегия (60,3 миллиона), Вьетнам (33 миллиона) и Япония (20,5 миллиона). По поставкам мороженой рыбы РФ стала второй, а крабов - первой.
 
