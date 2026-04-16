РЖД в январе-марте приобрели 129 новых локомотивов

2026-04-16T18:24+0300

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. РЖД в январе-марте 2026 года приобрели 129 новых локомотивов, сообщила компания. "РЖД приобрели 129 новых локомотивов в первом квартале. Парк тягового подвижного состава РЖД с начала года пополнили 129 новых локомотивов, в том числе 66 электровозов и 63 тепловоза", - говорится в сообщении. Отмечается, что половина объема поставок грузовых локомотивов пришлась на эксплуатационные депо железных дорог Восточного полигона. Так, 22 электровоза "Ермак" 3ЭС5К поступили в депо "Боготол" в Красноярском крае, восемь магистральных тепловозов 2ТЭ25КМ - в Комсомольск-на-Амуре, а 16 тепловозов 3ТЭ28 и восемь маневровых тепловозов ТЭМ18ДМ получили приписку на Байкало-Амурской магистрали, в депо "Тында". Еще пять машин ТЭМ18ДМ поступили в Читу. Добавляется, что для вождения пассажирских поездов на железные дороги европейской части страны отправились четыре электровоза ЭП1М и два тепловоза ТЭП70БС.

