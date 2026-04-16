Россия увеличила экспорт шоколада в Казахстан

2026-04-16T11:43+0300

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Россия в феврале втрое в годовом выражении нарастила экспорт шоколада в Казахстан - до 43,5 миллионов долларов, выяснило РИА Новости, изучив таможенную статистику республики. Несмотря на заметную положительную динамику, пока показатели далеки от рекордных значений. Для сравнения, в ноябре прошлого года экспорт был еще выше - 46,3 миллиона долларов. Россия сохранила за собой статус крупнейшего экспортера шоколада в Казахстан, обеспечив 78% импортных потребностей страны. На втором и третьем месте по поставкам в денежном выражении и с гораздо более скромными суммами оказались Турция (6%) и Германия (4%).

