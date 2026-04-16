Главком ВС Швеции дерзко высказался о России

Россия хочет проверит сплоченность НАТО, пишет Times со ссылкой на главкома ВС Швеции Микаэля Классона. | 16.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-16T17:40+0300

МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Россия хочет проверит сплоченность НАТО, пишет Times со ссылкой на главкома ВС Швеции Микаэля Классона."По словам военного, его страна готовится к тому, что Москва в любой момент может испытать альянс на прочность, взяв под контроль один из островов в Балтийском море", — говорится в публикации.Классон утверждает, что такая операция может состояться после завершения украинского конфликта.Президент Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.В последние годы Москва не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью блока у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". В Кремле отмечали, что никому не угрожают, но не оставят без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://1prime.ru/20260416/zelenskiy-869212263.html

https://1prime.ru/20260416/meloni-869212139.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

