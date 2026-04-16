Ситуация с доходами бюджета России исправляется, заявил Силуанов - 16.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260416/siluanov-869204154.html
Ситуация с доходами бюджета России исправляется, заявил Силуанов
Ситуация с доходами бюджета России исправляется, заявил Силуанов
финансы
рф
антон силуанов
минфин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/03/849691694_0:79:2955:1741_1920x0_80_0_0_d7e0e23a097638599b6ee8457114a3dc.jpg
https://1prime.ru/20260415/neft-869190785.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/03/849691694_112:0:2843:2048_1920x0_80_0_0_23e336949a5a2854482554a060b40ca1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Ситуация с доходами бюджета России исправляется, заявил Силуанов

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2026
Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Доходы бюджета РФ чуть упали в первом квартале из-за падения нефтегазовых ввиду внешнеэкономических условий, сейчас ситуация исправляется, заявил министр финансов Антон Силуанов.
Минфин РФ ранее в апреле сообщил, что дефицит федерального бюджета в январе-марте 2026 года составил 4,58 триллиона рублей, или 1,9% ВВП. Нефтегазовые доходы в январе-марте снизились на 45,4% в годовом выражении - до 1,443 триллиона рублей.
"Доходы у нас чуть подпали, потому что нефтегазовые доходы снизились. Все видели, какая ценовая конъюнктура сложилась на энергетическом рынке, сейчас ситуация подправляется", - сказал Силуанов, выступая на Биржевом форуме.
Кроме того, Минфин достаточно активно авансировал расходы в первом квартале.
Нефтяные станки-качалки - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2026
Цены на нефть перешли к росту после выхода данных о ее запасах в США
Вчера, 19:12
 
ФинансыРФАнтон СилуановМинфин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала