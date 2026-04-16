Ситуация с доходами бюджета России исправляется, заявил Силуанов
Ситуация с доходами бюджета России исправляется, заявил Силуанов - 16.04.2026, ПРАЙМ
Ситуация с доходами бюджета России исправляется, заявил Силуанов
Доходы бюджета РФ чуть упали в первом квартале из-за падения нефтегазовых ввиду внешнеэкономических условий, сейчас ситуация исправляется, заявил министр... | 16.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-16T11:15+0300
2026-04-16T11:15+0300
2026-04-16T11:15+0300
финансы
рф
антон силуанов
минфин
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Доходы бюджета РФ чуть упали в первом квартале из-за падения нефтегазовых ввиду внешнеэкономических условий, сейчас ситуация исправляется, заявил министр финансов Антон Силуанов. Минфин РФ ранее в апреле сообщил, что дефицит федерального бюджета в январе-марте 2026 года составил 4,58 триллиона рублей, или 1,9% ВВП. Нефтегазовые доходы в январе-марте снизились на 45,4% в годовом выражении - до 1,443 триллиона рублей. "Доходы у нас чуть подпали, потому что нефтегазовые доходы снизились. Все видели, какая ценовая конъюнктура сложилась на энергетическом рынке, сейчас ситуация подправляется", - сказал Силуанов, выступая на Биржевом форуме. Кроме того, Минфин достаточно активно авансировал расходы в первом квартале.
https://1prime.ru/20260415/neft-869190785.html
рф
финансы, рф, антон силуанов, минфин
Финансы, РФ, Антон Силуанов, Минфин
Ситуация с доходами бюджета России исправляется, заявил Силуанов
Силуанов: доходы бюджета чуть упали в I квартале из-за падения нефтегазовых