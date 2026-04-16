Силуанов назвал 16-й пересмотр квот в МВФ провальным

Силуанов: последний пересмотр квот в МВФ провальный, не отражает роль развивающихся стран
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Результаты 16-го общего пересмотра квот в МВФ провальны и не обеспечивают представленность развивающихся стран, в том числе стран БРИКС в структуре управления фонда, заявил министр финансов РФ, управляющий от РФ в МВФ Антон Силуанов.
"Легитимность и эффективность МВФ зависит от обеспечения справедливой представленности стран в его системе управления. Отсутствие прогресса и фактический провал 16‑го пересмотра квот тормозит решение назревших проблем", - говорится в заявлении Силуанова на сайте МВФ в преддверии заседания МВФК 16-17 апреля 2026 года.
"Дирийские руководящие принципы реформы квот и управления МВФ, разработанные нами в этом году под председательством Саудовской Аравии, призваны заложить фундамент для пересмотра квот и добиться отражения растущей роли развивающихся стран, в т.ч. БРИКС, в структуре управления фонда", - отмечает Силуанов в заявлении.
Президент России Владимир Путин в августе прошлого года в интервью информационному агентству Cиньхуа заявил, что РФ и КНР выступают в пользу реформы МВФ и Всемирного банка, чтобы финансовые инструменты были одинаково доступны всем странам.
В июле Силуанов заявил РИА Новости, что страны Запада не хотят принимать изменяющийся "экономический ландшафт", и квоты МВФ не отражают действительность, однако в будущем этот вопрос будет еще острее и очевиднее, поскольку ход развития мировой экономики не остановить.
Как он объяснил, реформа квот МВФ заключается в том, что принятие решений в фонде странами-акционерами сейчас за странами Запада, поскольку такая ситуация с квотами сложилась, когда они доминировали в мировой экономике. Министр подчеркивал, что в этой позиции видна несправедливость, несоответствие нынешней реальной картине.
В октябре 2024 года в ходе саммита БРИКС в Казани лидеры стран объединения в Казанской декларации призвали к реформе Бреттон-Вудских институтов, включая расширение представленности развивающихся стран и государств с формирующимся рынком на руководящих постах, с тем, чтобы отразить их вклад в мировую экономику.