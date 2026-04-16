Силуанов назвал 16-й пересмотр квот в МВФ провальным - 16.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260416/siluanov-869222000.html
Силуанов назвал 16-й пересмотр квот в МВФ провальным
экономика
финансы
мировая экономика
рф
запад
саудовская аравия
антон силуанов
владимир путин
мвф
всемирный банк
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865356945_0:94:2824:1682_1920x0_80_0_0_e48f48dd0daa6f41fee6e8507f762ee4.jpg
https://1prime.ru/20260416/pravilo-869210147.html
рф
запад
саудовская аравия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865356945_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c64805de67639f2c82ffd4d5895df200.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
23:38 16.04.2026
 
Силуанов назвал 16-й пересмотр квот в МВФ провальным

Силуанов: последний пересмотр квот в МВФ провальный, не отражает роль развивающихся стран

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2026
Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Результаты 16-го общего пересмотра квот в МВФ провальны и не обеспечивают представленность развивающихся стран, в том числе стран БРИКС в структуре управления фонда, заявил министр финансов РФ, управляющий от РФ в МВФ Антон Силуанов.
"Легитимность и эффективность МВФ зависит от обеспечения справедливой представленности стран в его системе управления. Отсутствие прогресса и фактический провал 16‑го пересмотра квот тормозит решение назревших проблем", - говорится в заявлении Силуанова на сайте МВФ в преддверии заседания МВФК 16-17 апреля 2026 года.
"Дирийские руководящие принципы реформы квот и управления МВФ, разработанные нами в этом году под председательством Саудовской Аравии, призваны заложить фундамент для пересмотра квот и добиться отражения растущей роли развивающихся стран, в т.ч. БРИКС, в структуре управления фонда", - отмечает Силуанов в заявлении.
Президент России Владимир Путин в августе прошлого года в интервью информационному агентству Cиньхуа заявил, что РФ и КНР выступают в пользу реформы МВФ и Всемирного банка, чтобы финансовые инструменты были одинаково доступны всем странам.
В июле Силуанов заявил РИА Новости, что страны Запада не хотят принимать изменяющийся "экономический ландшафт", и квоты МВФ не отражают действительность, однако в будущем этот вопрос будет еще острее и очевиднее, поскольку ход развития мировой экономики не остановить.
Как он объяснил, реформа квот МВФ заключается в том, что принятие решений в фонде странами-акционерами сейчас за странами Запада, поскольку такая ситуация с квотами сложилась, когда они доминировали в мировой экономике. Министр подчеркивал, что в этой позиции видна несправедливость, несоответствие нынешней реальной картине.
В октябре 2024 года в ходе саммита БРИКС в Казани лидеры стран объединения в Казанской декларации призвали к реформе Бреттон-Вудских институтов, включая расширение представленности развивающихся стран и государств с формирующимся рынком на руководящих постах, с тем, чтобы отразить их вклад в мировую экономику.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала