Силуанов назвал 16-й пересмотр квот в МВФ провальным - 16.04.2026, ПРАЙМ

Результаты 16-го общего пересмотра квот в МВФ провальны и не обеспечивают представленность развивающихся стран, в том числе стран БРИКС в структуре управления... | 16.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-16T23:38+0300

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Результаты 16-го общего пересмотра квот в МВФ провальны и не обеспечивают представленность развивающихся стран, в том числе стран БРИКС в структуре управления фонда, заявил министр финансов РФ, управляющий от РФ в МВФ Антон Силуанов. "Легитимность и эффективность МВФ зависит от обеспечения справедливой представленности стран в его системе управления. Отсутствие прогресса и фактический провал 16‑го пересмотра квот тормозит решение назревших проблем", - говорится в заявлении Силуанова на сайте МВФ в преддверии заседания МВФК 16-17 апреля 2026 года. "Дирийские руководящие принципы реформы квот и управления МВФ, разработанные нами в этом году под председательством Саудовской Аравии, призваны заложить фундамент для пересмотра квот и добиться отражения растущей роли развивающихся стран, в т.ч. БРИКС, в структуре управления фонда", - отмечает Силуанов в заявлении. Президент России Владимир Путин в августе прошлого года в интервью информационному агентству Cиньхуа заявил, что РФ и КНР выступают в пользу реформы МВФ и Всемирного банка, чтобы финансовые инструменты были одинаково доступны всем странам. В июле Силуанов заявил РИА Новости, что страны Запада не хотят принимать изменяющийся "экономический ландшафт", и квоты МВФ не отражают действительность, однако в будущем этот вопрос будет еще острее и очевиднее, поскольку ход развития мировой экономики не остановить. Как он объяснил, реформа квот МВФ заключается в том, что принятие решений в фонде странами-акционерами сейчас за странами Запада, поскольку такая ситуация с квотами сложилась, когда они доминировали в мировой экономике. Министр подчеркивал, что в этой позиции видна несправедливость, несоответствие нынешней реальной картине. В октябре 2024 года в ходе саммита БРИКС в Казани лидеры стран объединения в Казанской декларации призвали к реформе Бреттон-Вудских институтов, включая расширение представленности развивающихся стран и государств с формирующимся рынком на руководящих постах, с тем, чтобы отразить их вклад в мировую экономику.

