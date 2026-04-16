Соцфонд рассказал о получении пенсионных накоплений разовой выплатой

2026-04-16T10:47+0300

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Почти 600 тысяч россиян получили пенсионные накопления разовой выплатой в 2025 году, ее средний размер составил почти 80 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Соцфонда РФ. "Всего за прошлый год Социальный фонд назначил единовременную выплату для 593 тысячи клиентов. Ее средний размер составил почти 80 тысяч рублей", - сказано в сообщении. Уточняется, что оформить такую выплату могут люди с небольшой суммой накоплений либо не имеющие нужного стажа и пенсионных коэффициентов. Согласно данным пресс-службы, в отличие от страховой пенсии, которая назначается только ежемесячной выплатой, пенсионные накопления могут быть выплачены разово. Сегодня именно такой вариант получения средств наиболее распространен. Основной поток обращений все еще приходится на россиян, у которых накопления формировались в течение непродолжительного периода и составили сумму, выплачиваемую полностью за один раз. По действующим правилам, пенсионные накопления оформляются в границах прежнего пенсионного возраста. Женщины получают средства начиная с 55 лет, мужчины – с 60 лет. При наличии права досрочного выхода на пенсию обратиться за накоплениями можно и раньше этого возраста, но для этого должны быть необходимые пенсионные коэффициенты и стаж: 30 коэффициентов и 15 лет стажа. По данным пресс-службы, начиная с 55 лет для женщин или с 60 лет мужчин требования по коэффициентам и стажу при назначении единовременной выплаты пенсионных накоплений не предъявляются.

