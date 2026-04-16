Общественный совет при Минтрансе предложил ввести "семейные коридоры"

Общественный совет при Минтрансе РФ выдвинул инициативу о введении "семейных коридоров" - отдельных линий досмотра и приоритетной посадки для пассажиров с... | 16.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-16T00:58+0300

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Общественный совет при Минтрансе РФ выдвинул инициативу о введении "семейных коридоров" - отдельных линий досмотра и приоритетной посадки для пассажиров с детьми в самолеты и поезда, рассказали РИА Новости в совете. "Предложение разработать и принять новые меры поддержки на заседании комиссии озвучила Кира Доросева, член комиссии по развитию пассажирских перевозок... Эксперт предложила по возможности организовать отдельные линии досмотра и приоритетную посадку для пассажиров с детьми", - сообщили в совете. Предложения будут обсуждаться и прорабатываться совместно с профильными подразделениями Минтранса России, добавили там. "Первое, что можно сделать, — это быстрые решения, связанные с изменением регламентов обслуживания пассажиров. Это не требует серьезных инвестиций и может быть реализовано в виде рекомендаций", - отметил председатель комиссии по вопросам развития пассажирских перевозок Алексей Зотов.

