США столкнулись с рекордным ростом цен на говядину, а также сокращением поголовья скота до минимума с 1951 года, выяснило РИА Новости, проанализировав свежие... | 16.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-16T00:22+0300

экономика

мировая экономика

сша

cnbc

ВАШИНГТОН, 16 апр – ПРАЙМ. США столкнулись с рекордным ростом цен на говядину, а также сокращением поголовья скота до минимума с 1951 года, выяснило РИА Новости, проанализировав свежие отчеты министерства сельского хозяйства США. Согласно данным федерального резервного банка Сент-Луиса, средняя розничная цена на говяжий фарш в США достигла новых исторических максимумов, закрепившись на уровне выше 6,7 доллара за фунт (около 0,45 кг) в марте 2026 года. Такая цена почти на 40% превышает показатели трехлетней давности и на 12% выше, чем цены в прошлом году. При этом, по данным минсельхоза США, на 1 января 2026 года поголовье крупного рогатого скота в стране сократилось до 86,2 миллиона голов. Этот показатель стал самым низким за последние 75 лет. В последний раз сопоставимые цифры фиксировались в 1951 году (82,1 миллиона) и 1952 году (88,1 миллиона). Рекордный спад поголовья скота в США уже отразился на биржевых котировках. Во вторник фьючерсы на живой скот на Чикагской товарной бирже (CME) закрылись на отметке 2,51 доллара за фунт. Согласно данным FactSet, которые приводит телеканал CNBC, это самая высокая цена за всю историю наблюдений, начиная с 1960-х годов. И без того высокие цены на традиционно популярную в США говядину обещают стать еще выше на фоне начинающегося сезона барбекю. В этот период спрос на мясо традиционно растет, так как все больше американцев начинают готовить популярные бургеры и стейки на гриле, что в условиях дефицита предложения лишь усиливает давление на кошельки американских потребителей.

