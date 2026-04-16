Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США испугались хода Трампа перед встречей с Си Цзиньпином в Пекине - 16.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260416/ssha-869199290.html
В США испугались хода Трампа перед встречей с Си Цзиньпином в Пекине
Возможная блокировка Ормузского пролива Соединенными Штатами может привести к обострению отношений между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР... | 16.04.2026, ПРАЙМ
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/15/866766009_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_c835b072af3e44cb4c987b676cf245dc.jpg
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/15/866766009_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b28e2704e2febee777487e3080e8125e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Мировая экономика, США, Ормузский пролив, ИРАН, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, Джей Ди Вэнс, Bloomberg
В США испугались хода Трампа перед встречей с Си Цзиньпином в Пекине

Bloomberg: блокада Ормузского пролива может привести к отмене визита Трампа в Китай

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2026
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 16 апреля — ПРАЙМ. Возможная блокировка Ормузского пролива Соединенными Штатами может привести к обострению отношений между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином накануне их встречи в Пекине, сообщает агентство Bloomberg.
"Попытка Дональда Трампа запретить Ирану использовать Ормузский пролив ограничивает ключевые поставки энергоресурсов в Китай и грозит столкновением с Си Цзиньпином за месяц до запланированной встречи двух лидеров в Пекине", — говорится в материале.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2026
По мнению издания, ужесточение риторики со стороны Пекина свидетельствует о том, что конфликт на Ближнем Востоке значительно нарушает хрупкое экономическое равновесие между двумя крупнейшими экономиками мира.
"Угрозы США перехватить, изменить курс или захватить суда, нарушающие блокаду, чреваты конфронтацией с Китаем", — пишет агентство.
Во вторник, вопреки американской блокаде, китайский танкер, находящийся под санкциями США, пересек Ормузский пролив. Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) в понедельник вечером приступило к блокировке Ормузского пролива, выполняя указания президента США Дональда Трампа после неудачных переговоров между Вашингтоном и Тегераном.
28 февраля США совместно с Израилем начали атаки на иранские объекты, включая столицу Тегеран, что привело к разрушениям и жертвам среди мирного населения. Иран в ответ атаковал израильские и американские военные цели на Ближнем Востоке. Эти события фактически привели к блокировке Ормузского пролива, который является ключевым маршрутом для поставок нефти и сжиженного природного газа из Персидского залива, оказав значительное влияние на экспорт и добычу нефти в этом регионе.
11 апреля Иран и США начали новый раунд переговоров в Исламабаде после заявления Дональда Трампа в ночь на 8 апреля о достижении временного соглашения о прекращении огня на две недели с Тегераном. Однако уже 12 апреля вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что договоренности не достигнуты. В ответ на это, Трамп объявил о начале морской блокады всех судов, направляющихся в порты Ирана и выходящих из них.
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала