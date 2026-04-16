В США испугались хода Трампа перед встречей с Си Цзиньпином в Пекине
Bloomberg: блокада Ормузского пролива может привести к отмене визита Трампа в Китай
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
МОСКВА, 16 апреля — ПРАЙМ. Возможная блокировка Ормузского пролива Соединенными Штатами может привести к обострению отношений между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином накануне их встречи в Пекине, сообщает агентство Bloomberg.
"Попытка Дональда Трампа запретить Ирану использовать Ормузский пролив ограничивает ключевые поставки энергоресурсов в Китай и грозит столкновением с Си Цзиньпином за месяц до запланированной встречи двух лидеров в Пекине", — говорится в материале.
По мнению издания, ужесточение риторики со стороны Пекина свидетельствует о том, что конфликт на Ближнем Востоке значительно нарушает хрупкое экономическое равновесие между двумя крупнейшими экономиками мира.
"Угрозы США перехватить, изменить курс или захватить суда, нарушающие блокаду, чреваты конфронтацией с Китаем", — пишет агентство.
Во вторник, вопреки американской блокаде, китайский танкер, находящийся под санкциями США, пересек Ормузский пролив. Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) в понедельник вечером приступило к блокировке Ормузского пролива, выполняя указания президента США Дональда Трампа после неудачных переговоров между Вашингтоном и Тегераном.
28 февраля США совместно с Израилем начали атаки на иранские объекты, включая столицу Тегеран, что привело к разрушениям и жертвам среди мирного населения. Иран в ответ атаковал израильские и американские военные цели на Ближнем Востоке. Эти события фактически привели к блокировке Ормузского пролива, который является ключевым маршрутом для поставок нефти и сжиженного природного газа из Персидского залива, оказав значительное влияние на экспорт и добычу нефти в этом регионе.
11 апреля Иран и США начали новый раунд переговоров в Исламабаде после заявления Дональда Трампа в ночь на 8 апреля о достижении временного соглашения о прекращении огня на две недели с Тегераном. Однако уже 12 апреля вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что договоренности не достигнуты. В ответ на это, Трамп объявил о начале морской блокады всех судов, направляющихся в порты Ирана и выходящих из них.