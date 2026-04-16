"Они в ужасе": в Вашингтоне поразились новому удару по Ирану

Лидер демократического меньшинства в сенате, Чак Шумер, заявил, что отказ от резолюции, запрещающей новые удары по Ирану без согласования с Конгрессом США,... | 16.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-16T07:30+0300

МОСКВА, 16 апреля — ПРАЙМ. Лидер демократического меньшинства в сенате, Чак Шумер, заявил, что отказ от резолюции, запрещающей новые удары по Ирану без согласования с Конгрессом США, может негативно сказаться на мирных переговорах. Об этом он написал в социальной сети X. "В частных беседах? Республиканцы обеспокоены войной Трампа. Официально? Они молчат. Однако республиканцы только что отклонили нашу резолюцию о военных полномочиях, целью которой было остановить войну Трампа с Ираном", — отметил он. Шумер подчеркнул, что демократы будут стремиться к повторному голосованию, несмотря на сопротивление со стороны республиканцев. В среду Сенат США не поддержал резолюцию, запрещающую дальнейшие удары по Ирану без одобрения Конгресса. Документ поддержали лишь 47 сенаторов, тогда как 52 выступили против. Голосование оказалось в основном по партийным линиям. Рэнд Пол стал единственным республиканцем, который поддержал эту инициативу, в то время как Джон Феттерман оказался единственным демократом, выступившим против. 28 февраля США и Израиль предприняли военные действия против иранских объектов, что привело к гибели более трех тысяч человек. Восьмого апреля было объявлено о двухнедельном прекращении огня между Вашингтоном и Тегераном. Переговоры, прошедшие после этого в Исламабаде, завершились безуспешно. Несмотря на это, о возобновлении боевых действий не сообщалось, однако США начали блокировать иранские порты. Посредники стремятся организовать новый раунд переговоров.

https://1prime.ru/20260416/tramp-869198390.html

https://1prime.ru/20260414/iran-869166444.html

