"Они в ужасе": в Вашингтоне поразились новому удару по Ирану
Лидер демократического меньшинства в сенате, Чак Шумер, заявил, что отказ от резолюции, запрещающей новые удары по Ирану без согласования с Конгрессом США,... | 16.04.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 16 апреля — ПРАЙМ. Лидер демократического меньшинства в сенате, Чак Шумер, заявил, что отказ от резолюции, запрещающей новые удары по Ирану без согласования с Конгрессом США, может негативно сказаться на мирных переговорах. Об этом он написал в социальной сети X. "В частных беседах? Республиканцы обеспокоены войной Трампа. Официально? Они молчат. Однако республиканцы только что отклонили нашу резолюцию о военных полномочиях, целью которой было остановить войну Трампа с Ираном", — отметил он. Шумер подчеркнул, что демократы будут стремиться к повторному голосованию, несмотря на сопротивление со стороны республиканцев. В среду Сенат США не поддержал резолюцию, запрещающую дальнейшие удары по Ирану без одобрения Конгресса. Документ поддержали лишь 47 сенаторов, тогда как 52 выступили против. Голосование оказалось в основном по партийным линиям. Рэнд Пол стал единственным республиканцем, который поддержал эту инициативу, в то время как Джон Феттерман оказался единственным демократом, выступившим против. 28 февраля США и Израиль предприняли военные действия против иранских объектов, что привело к гибели более трех тысяч человек. Восьмого апреля было объявлено о двухнедельном прекращении огня между Вашингтоном и Тегераном. Переговоры, прошедшие после этого в Исламабаде, завершились безуспешно. Несмотря на это, о возобновлении боевых действий не сообщалось, однако США начали блокировать иранские порты. Посредники стремятся организовать новый раунд переговоров.
Сенатор Шумер: отклонение резолюции о запрете ударов по Ирану угрожает миру с Ираном