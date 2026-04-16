"Отдает отчаянием": в США запаниковали из-за состояния Трампа

Все более непредсказуемые заявления президента США Дональда Трампа вызывают ощущение замешательства и свидетельствуют о стремлении договориться с Ираном любой... | 16.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-16T07:36+0300

МОСКВА, 16 апреля — ПРАЙМ. Все более непредсказуемые заявления президента США Дональда Трампа вызывают ощущение замешательства и свидетельствуют о стремлении договориться с Ираном любой ценой, сообщает телеканал CNN. "Попытка затруднить понимание оппонентом ваших целей имеет свои ограничения как переговорная стратегия и может отдавать растерянностью и отчаянием. И эта неразбериха — намеренная или случайная — подчеркивает, насколько Трампу нужна сделка", — говорится в материале.По мнению автора, неясно, связано ли постоянное изменение позиций Трампа с дефицитом внимания, проблемами с памятью или с его уникальным подходом к переговорам."Но, прежде всего, с учетом роста инфляции и цен на бензин, а также открытого бунта сторонников MAGA Трампу срочно нужна сделка", — говорится в материале.Во вторник президент США высказал мнение, что следующий этап переговоров между Вашингтоном и Тегераном может состояться в ближайшие два дня в Пакистане. Ранее официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что Тегеран не подтверждает соглашение с Вашингтоном о продлении режима перемирия. Как отмечают официальные лица, обе стороны предлагают прекратить обогащение урана в Иране, но не могут договориться о сроках. 28 февраля США и Израиль начали военные действия против целей в Иране, что привело к гибели более трех тысяч человек.Восьмого апреля было объявлено о двухнедельном прекращении огня между Вашингтоном и Тегераном. Однако переговоры, прошедшие после этого в Исламабаде, завершились безуспешно. Несмотря на то что о возобновлении боевых действий не сообщалось, США начали блокаду иранских портов. Посредники продолжают пытаться организовать дальнейший раунд переговоров.

