Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Отдает отчаянием": в США запаниковали из-за состояния Трампа - 16.04.2026, ПРАЙМ
"Отдает отчаянием": в США запаниковали из-за состояния Трампа
07:36 16.04.2026
 
"Отдает отчаянием": в США запаниковали из-за состояния Трампа

СNN: беспорядочная риторика Трампа говорит об желании заключить быструю сделку с Ираном

МОСКВА, 16 апреля — ПРАЙМ. Все более непредсказуемые заявления президента США Дональда Трампа вызывают ощущение замешательства и свидетельствуют о стремлении договориться с Ираном любой ценой, сообщает телеканал CNN.
"Попытка затруднить понимание оппонентом ваших целей имеет свои ограничения как переговорная стратегия и может отдавать растерянностью и отчаянием. И эта неразбериха — намеренная или случайная — подчеркивает, насколько Трампу нужна сделка", — говорится в материале.
По мнению автора, неясно, связано ли постоянное изменение позиций Трампа с дефицитом внимания, проблемами с памятью или с его уникальным подходом к переговорам.
"Но, прежде всего, с учетом роста инфляции и цен на бензин, а также открытого бунта сторонников MAGA Трампу срочно нужна сделка", — говорится в материале.
Во вторник президент США высказал мнение, что следующий этап переговоров между Вашингтоном и Тегераном может состояться в ближайшие два дня в Пакистане. Ранее официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что Тегеран не подтверждает соглашение с Вашингтоном о продлении режима перемирия.
Как отмечают официальные лица, обе стороны предлагают прекратить обогащение урана в Иране, но не могут договориться о сроках. 28 февраля США и Израиль начали военные действия против целей в Иране, что привело к гибели более трех тысяч человек.
Восьмого апреля было объявлено о двухнедельном прекращении огня между Вашингтоном и Тегераном. Однако переговоры, прошедшие после этого в Исламабаде, завершились безуспешно. Несмотря на то что о возобновлении боевых действий не сообщалось, США начали блокаду иранских портов. Посредники продолжают пытаться организовать дальнейший раунд переговоров.
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
