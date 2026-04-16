Число пользователей Starlink в первом квартале выросло вдвое
2026-04-16T17:58+0300
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Количество ежемесячных пользователей спутникового интернета Starlink в первом квартале выросло более чем вдвое на фоне ожидаемого летом первичного публичного размещения акций (IPO) материнской компании SpaceX, сообщила аналитическая компания Apptopia. "Ожидается, что SpaceX этим летом проведет размещение с оценкой, по некоторым данным, превышающей 1 триллион долларов, и Starlink является двигателем, который должен оправдать значительную часть этой суммы", - говорится в сообщении. Согласно данным Apptopia, количество ежемесячных активных пользователей (MAU) в прошедшем квартале увеличилось более чем вдвое. Кроме того, скачивания приложения Starlink по миру в первом квартале выросли на 109% в годовом выражении - до 2,8 миллиона, за весь прошлый год показатель составил 7,9 миллиона, что на 84% больше показателя 2024 года. В частности, указывает аналитическая компания, в Бразилии показатель MAU за первый квартал подскочил примерно на 450% в годовом выражении, на страну приходится 13% мировой пользовательской базы Starlink. В США MAU выросло на 223%, на страну приходится примерно 37% пользователей сети. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники передавало, что SpaceX в рамках IPO планирует привлечь более 70 миллиардов долларов. Рыночная стоимость компании таким образом, согласно подсчетам агентства, должна была составить 1,75 триллиона долларов. Затем агентство сообщило, что компания рассчитывает на оценку в более чем 2 триллиона долларов. Также по его данным SpaceX подала конфиденциальную заявку для проведения IPO. Starlink - спутниковая сеть принадлежащей американскому предпринимателю Илону Маску космической компании SpaceX, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. С 2019 года на орбиту выведено более 7,8 тысячи аппаратов, число пользователей превысило шесть миллионов в более чем 100 странах, причём за последний год к сети присоединились 42 новые страны, по данным компании.
Apptopia: число ежемесячных пользователей Starlink в I квартале выросло более чем вдвое
