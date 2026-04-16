Число пользователей Starlink в первом квартале выросло вдвое - 16.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260416/starlink-869213246.html
Число пользователей Starlink в первом квартале выросло вдвое
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82818/78/828187855_249:0:2093:1383_1920x0_80_0_0_f3ddc80b6d2076dafdfd6abf5af4bffe.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
17:58 16.04.2026
 
Число пользователей Starlink в первом квартале выросло вдвое

Apptopia: число ежемесячных пользователей Starlink в I квартале выросло более чем вдвое

Предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск. Архивное фото
© AFP / Peter Parks
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Количество ежемесячных пользователей спутникового интернета Starlink в первом квартале выросло более чем вдвое на фоне ожидаемого летом первичного публичного размещения акций (IPO) материнской компании SpaceX, сообщила аналитическая компания Apptopia.
"Ожидается, что SpaceX этим летом проведет размещение с оценкой, по некоторым данным, превышающей 1 триллион долларов, и Starlink является двигателем, который должен оправдать значительную часть этой суммы", - говорится в сообщении.
Согласно данным Apptopia, количество ежемесячных активных пользователей (MAU) в прошедшем квартале увеличилось более чем вдвое. Кроме того, скачивания приложения Starlink по миру в первом квартале выросли на 109% в годовом выражении - до 2,8 миллиона, за весь прошлый год показатель составил 7,9 миллиона, что на 84% больше показателя 2024 года.
В частности, указывает аналитическая компания, в Бразилии показатель MAU за первый квартал подскочил примерно на 450% в годовом выражении, на страну приходится 13% мировой пользовательской базы Starlink. В США MAU выросло на 223%, на страну приходится примерно 37% пользователей сети.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники передавало, что SpaceX в рамках IPO планирует привлечь более 70 миллиардов долларов. Рыночная стоимость компании таким образом, согласно подсчетам агентства, должна была составить 1,75 триллиона долларов. Затем агентство сообщило, что компания рассчитывает на оценку в более чем 2 триллиона долларов. Также по его данным SpaceX подала конфиденциальную заявку для проведения IPO.
Starlink - спутниковая сеть принадлежащей американскому предпринимателю Илону Маску космической компании SpaceX, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. С 2019 года на орбиту выведено более 7,8 тысячи аппаратов, число пользователей превысило шесть миллионов в более чем 100 странах, причём за последний год к сети присоединились 42 новые страны, по данным компании.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала