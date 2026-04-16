Силуанов призвал усилить контроль за онлайн-продажей табака и кальянов - 16.04.2026, ПРАЙМ
Силуанов призвал усилить контроль за онлайн-продажей табака и кальянов
экономика
россия
антон силуанов
минфин
https://cdnn.1prime.ru/img/76332/56/763325614_0:398:5242:3347_1920x0_80_0_0_8cda94f6f02b2315cb8f933a822df29c.jpg
https://1prime.ru/20260330/tabak-868756740.html
20:14 16.04.2026
 
Покупки в интернете. Архивное фото
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Глава Минфина Антон Силуанов отметил необходимость усиленного контроля за онлайн-продажей табака, кальянов, никотинсодержащей продукции и устройств для их потребления, в том числе в рамках полномочий Росалкогольтабакконтроля в принятии решений, на основании которых будут блокироваться сайты с онлайн-продажей табачных изделий.
"Видим необходимость усиленного контроля за онлайн-продажей табака, кальянов, никотинсодержащей продукции и устройств для их потребления", – сказал Силуанов на заседании коллегии Росалкогольтабакконтроля, его слова приводятся в материалах на сайте Минфина.
"С марта текущего года действует закон о внесудебной блокировке сайтов с онлайн-продажей табачных изделий. В этой части необходимо максимально эффективно реализовать полномочия Службы по принятию решений, которые будут являться основаниями для блокировки таких сайтов", - отметил министр.
Курение - ПРАЙМ, 1920, 30.03.2026
В России одобрили перенос наказания за продажу табака без лицензии
30 марта, 16:15
Речь идет о возможности ограничения во внесудебном порядке на основании решений уполномоченного органа доступа к сайтам в интернете, содержащим информацию: пропагандирующую использование (пропаганду) закиси азота не в целях производства пищевой продукции, продовольственных товаров, продуктов питания, не для медицинского, промышленного или технического применения; об использовании (потреблении) закиси азота, не связанном с медицинским вмешательством и медицинской помощью; о реализации (сбыте) закиси азота не в целях производства пищевой продукции, продовольственных товаров, продуктов питания, не для медицинского, промышленного или технического применения.
 
