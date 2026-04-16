СМИ рассказали, с чем столкнулся Трамп из-за Ирана

Блокада Ормузского пролива, объявленная президентом США Дональдом Трампом, может усилить напряженность в отношениях с Ираном, сообщает журнал Responsible...

2026-04-16T04:51+0300

МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Блокада Ормузского пролива, объявленная президентом США Дональдом Трампом, может усилить напряженность в отношениях с Ираном, сообщает журнал Responsible Statecraft. "Теперь блокада грозит еще больше усугубить конфронтацию", — говорится в публикации.Автор статьи отмечает, что Вашингтону следует признать текущую стратегическую обстановку и осознать, что действия, способствующие эскалации, лишь укрепляют позиции Ирана в регионе, давая ему возможность диктовать условия Соединенным Штатам. Кроме того, попытки США и Израиля спровоцировать смену власти в Иране не достигли цели и привели к обратным результатам, подчеркивает автор статьи. "Иран выбирал, кто проходит, кто платит, а кто ждет. Это поведение государства, устанавливающего факты на местах, которые оно намерено представить за столом переговоров", — пишет журнал. Американские ВМС начали 13 апреля блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.

