Трамп продлил запрет российским судам заходить в американские порты - 16.04.2026, ПРАЙМ
Трамп продлил запрет российским судам заходить в американские порты
2026-04-16T20:45+0300
Трамп продлил на год запрет российским судам заходить в американские порты

ВАШИНГТОН, 16 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп на год продлил запрет российским судам заходить в порты США, следует из уведомления, опубликованного в федеральном реестре государственных документов Соединенных Штатов.
"Я еще на год продлеваю действие чрезвычайного положения... связанного с регулированием якорной стоянки и движением судов, принадлежащих России, в портах Соединенных Штатов", - говорится в указе президента.
В апреле 2022 года было объявлено чрезвычайное положение, которое уполномочило министра внутренней безопасности регулировать стоянку и передвижение судов, связанных с Россией.
