Трамп продлил запрет российским судам заходить в американские порты

2026-04-16T20:45+0300

ВАШИНГТОН, 16 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп на год продлил запрет российским судам заходить в порты США, следует из уведомления, опубликованного в федеральном реестре государственных документов Соединенных Штатов. "Я еще на год продлеваю действие чрезвычайного положения... связанного с регулированием якорной стоянки и движением судов, принадлежащих России, в портах Соединенных Штатов", - говорится в указе президента. В апреле 2022 года было объявлено чрезвычайное положение, которое уполномочило министра внутренней безопасности регулировать стоянку и передвижение судов, связанных с Россией.

