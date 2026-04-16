Цены в России стабилизируются после всплеска, отметили в ЦБ

2026-04-16T16:25+0300

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Эффект разовых проинфляционных факторов, вызвавших всплеск цен в РФ в начале года, в значительной степени исчерпан, масштаб прямого переноса повышения НДС в цены снизился, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Центробанка "О чем говорят тренды". Выводы и рекомендации, содержащиеся в бюллетене, могут не совпадать с официальной позицией Банка России. "Эффект разовых проинфляционных факторов, вызвавших всплеск цен в начале года, в значительной степени исчерпан. По нашим оценкам, масштаб прямого переноса повышения НДС в цены снизился до примерно 0,2 п.п. в феврале и марте с 0,3–0,4 п.п. в январе", – говорится в материалах.

https://1prime.ru/20260416/rezervy-869210690.html

