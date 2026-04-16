https://1prime.ru/20260416/tssr-869197660.html

В ЦСР назвали регионы с дефицитом кадров

2026-04-16T03:08+0300

экономика

общество

краснодарский край

приморский край

татарстан

цср

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869197660.jpg?1776298094

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Нехватка кадров наблюдается в регионах, где экономика активно развивается, но ограничены возможности привлечения персонала из других областей - среди них Краснодарский край, Татарстан, Приморский край, Тюменская и Липецкая области, заявил РИА Новости глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Павел Смелов. "Нехватка персонала острее там, где предложение ощутимо отстает от спроса. Высока напряженность по спросу на кадры в Севастополе и Краснодарском крае, в наших северных регионах - в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО, в Пермском крае и Республике Татарстан, в Приморское крае и на Сахалине. Наиболее остро такие дисбалансы выражены в Белгородской, Ивановской, Костромской, Липецкой областях", - сказал он. То есть сложнее ситуация в тех регионах, где экономика довольно активна, но потенциал привлечения из других субъектов - меньше, чем у столичных экономик, пояснил Смелов. Если говорить о кадровых потребностях регионов, то самые масштабные рынки труда - это столичные регионы - Москва, Московская область, Санкт-Петербург - но в этих регионах и масштаб предложения труда большой, добавил глава ЦСР. Вместе с тем, по его словам, текущую ситуацию на рынке труда в России все же нельзя описать словами "кадровый голод". "И бизнес, и государство приложили много усилий, за минувшие 4 года занятость возросла почти на 3 миллиона человек, поэтому сейчас уже термин "кадровый голод" для описания региональных рынков труда не применим", - заключил Смелов.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , краснодарский край, приморский край, татарстан, цср