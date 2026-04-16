https://1prime.ru/20260416/turtsija-869196049.html

В Турции подорожали внутренние перелеты

2026-04-16T00:28+0300

бизнес

стамбул

турция

ормузский пролив

turkish airlines

financial times

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869196049.jpg?1776288492

СТАМБУЛ, 16 апр – ПРАЙМ. Авиабилеты на внутренние перелеты в Турции подорожали в среднем на 15% на фоне решения авиационных властей установить новый "потолок" цен, достигнув в ряде случаев 180 долларов за билет в эконом-классе в одну сторону, выяснило РИА Новости. По данным телеканала NTV, на фоне роста цен на авиационное топливо авиационные власти Турции установили новый потолок цен на внутренние перелеты в размере 6990 лир (156 долларов). Такая цена будет применена к 30% мест на рейсе, следовательно, приобретающие билет заранее смогут сэкономить. Турецкие авиакомпании уже применили новые правила, убедился корреспондент РИА Новости. Так, авиакомпания Turkish Airlines на нескольких рейсах между Стамбулом и курортным Даламаном на следующую неделю продает билеты в эконом-класс по стоимости 6992 лиры (156 долларов), причем речь идет о самом дешевом тарифе. Билет по полностью возвратному тарифу PrimeFly обойдется уже в 8092 лиры (180 долларов) в одну сторону. Аналогичная ситуация с рейсами между Стамбулом и другими городами Турции. Авиакомпания-лоукостер Pegasus также предлагает билеты в Анталью из Стамбула за 6994 лиры (около 156 долларов) на следующей неделе, а за 8294 лиры (около 185 долларов) – полностью возвратную опцию. В то же время в продаже остаются билеты на вечерние рейсы стоимостью от 1851 лиры (41 доллар). Генеральное управление гражданской авиации Турции с 2013 года регулирует цены на авиабилеты эконом-класса, бизнес-класс решения властей не затрагивают. Если в 2013 году максимальная цена авиабилета в одну сторону могла составлять 299 лир, то в конце 2022 года – уже 1150 лир. Аэропорты стран Европейского союза могут столкнуться с системным дефицитом авиатоплива, если Ормузский пролив не будет открыт в ближайшие три недели, сообщила 10 апреля газета Financial Times со ссылкой на отраслевое объединение ACI Europe. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. На фоне блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

