В Турции подорожали внутренние перелеты - 16.04.2026, ПРАЙМ
В Турции подорожали внутренние перелеты
Авиабилеты на внутренние перелеты в Турции подорожали в среднем на 15% на фоне решения авиационных властей установить новый "потолок" цен, достигнув в ряде...
бизнес
стамбул
турция
ормузский пролив
turkish airlines
financial times
00:28 16.04.2026
 
В Турции подорожали внутренние перелеты

Авиабилеты на внутренние перелеты в Турции подорожали на 15%

СТАМБУЛ, 16 апр – ПРАЙМ. Авиабилеты на внутренние перелеты в Турции подорожали в среднем на 15% на фоне решения авиационных властей установить новый "потолок" цен, достигнув в ряде случаев 180 долларов за билет в эконом-классе в одну сторону, выяснило РИА Новости.
По данным телеканала NTV, на фоне роста цен на авиационное топливо авиационные власти Турции установили новый потолок цен на внутренние перелеты в размере 6990 лир (156 долларов). Такая цена будет применена к 30% мест на рейсе, следовательно, приобретающие билет заранее смогут сэкономить.
Турецкие авиакомпании уже применили новые правила, убедился корреспондент РИА Новости.
Так, авиакомпания Turkish Airlines на нескольких рейсах между Стамбулом и курортным Даламаном на следующую неделю продает билеты в эконом-класс по стоимости 6992 лиры (156 долларов), причем речь идет о самом дешевом тарифе. Билет по полностью возвратному тарифу PrimeFly обойдется уже в 8092 лиры (180 долларов) в одну сторону. Аналогичная ситуация с рейсами между Стамбулом и другими городами Турции.
Авиакомпания-лоукостер Pegasus также предлагает билеты в Анталью из Стамбула за 6994 лиры (около 156 долларов) на следующей неделе, а за 8294 лиры (около 185 долларов) – полностью возвратную опцию. В то же время в продаже остаются билеты на вечерние рейсы стоимостью от 1851 лиры (41 доллар).
Генеральное управление гражданской авиации Турции с 2013 года регулирует цены на авиабилеты эконом-класса, бизнес-класс решения властей не затрагивают. Если в 2013 году максимальная цена авиабилета в одну сторону могла составлять 299 лир, то в конце 2022 года – уже 1150 лир.
Аэропорты стран Европейского союза могут столкнуться с системным дефицитом авиатоплива, если Ормузский пролив не будет открыт в ближайшие три недели, сообщила 10 апреля газета Financial Times со ссылкой на отраслевое объединение ACI Europe.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. На фоне блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо.
 
