В Турции профсоюзы учителей объявили забастовку из-за нападений на школы

2026-04-16T00:49+0300

СТАМБУЛ, 16 апр - ПРАЙМ. Ряд профсоюзов учителей в Турции решил объявить забастовку на срок от одного до трех дней на фоне резонансных нападений на школы, в результате последнего из которых погибли девять человек. Профсоюз Eğitim-İş объявил, что его члены не выйдут на работу с 15 по 17 апреля в знак протеста против участившихся нападений на учителей. Профсоюз Türk Eğitim-Sen провел однодневную забастовку. Глава одного из филиалов профсоюза в Анкаре Огуз Шахин напомнил, что в 2019 и 2023 годах объединение направляло в парламент Турции предложения для законопроекта по борьбе с насилием в отношении учителей. Восьмиклассник открыл стрельбу в среду в школе в Кахраманмараше. В результате инцидента погибли девять человек, в том числе восемь учеников, 13 пострадавших остаются в больницах, из них трое в тяжелом состоянии. Нападавший покончил с собой, сообщали власти. Нападение на школу в турецком Кахраманмараше не классифицируется как теракт, сообщал министр внутренних дел Турции Мустафа Чифтчи. Во вторник бывший ученик напал с дробовиком на лицей в провинции Шанлыурфа на юго-востоке Турции, в результате инцидента пострадали 16 человек, никто не погиб, сообщал губернатор провинции Хасан Шылдак. В марте ученик 11-го класса лицея в Стамбуле нанес ранения холодным оружием двум учителям и одному ученику. Учительница биологии Фатма Нур Челик, которой было 44 года, скончалась в больнице, несмотря на усилия врачей.

