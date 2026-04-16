В Турции профсоюзы учителей объявили забастовку из-за нападений на школы - 16.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260416/turtsija-869196327.html
В Турции профсоюзы учителей объявили забастовку из-за нападений на школы
2026-04-16T00:49+0300
экономика
общество
мировая экономика
турция
анкара
стамбул
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869196327.jpg?1776289761
СТАМБУЛ, 16 апр - ПРАЙМ. Ряд профсоюзов учителей в Турции решил объявить забастовку на срок от одного до трех дней на фоне резонансных нападений на школы, в результате последнего из которых погибли девять человек. Профсоюз Eğitim-İş объявил, что его члены не выйдут на работу с 15 по 17 апреля в знак протеста против участившихся нападений на учителей. Профсоюз Türk Eğitim-Sen провел однодневную забастовку. Глава одного из филиалов профсоюза в Анкаре Огуз Шахин напомнил, что в 2019 и 2023 годах объединение направляло в парламент Турции предложения для законопроекта по борьбе с насилием в отношении учителей. Восьмиклассник открыл стрельбу в среду в школе в Кахраманмараше. В результате инцидента погибли девять человек, в том числе восемь учеников, 13 пострадавших остаются в больницах, из них трое в тяжелом состоянии. Нападавший покончил с собой, сообщали власти. Нападение на школу в турецком Кахраманмараше не классифицируется как теракт, сообщал министр внутренних дел Турции Мустафа Чифтчи. Во вторник бывший ученик напал с дробовиком на лицей в провинции Шанлыурфа на юго-востоке Турции, в результате инцидента пострадали 16 человек, никто не погиб, сообщал губернатор провинции Хасан Шылдак. В марте ученик 11-го класса лицея в Стамбуле нанес ранения холодным оружием двум учителям и одному ученику. Учительница биологии Фатма Нур Челик, которой было 44 года, скончалась в больнице, несмотря на усилия врачей.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
00:49 16.04.2026
 
В Турции профсоюзы учителей объявили забастовку из-за нападений на школы

Профсоюзы учителей в Турции объявили забастовку из-за резонансных нападений на школы

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
СТАМБУЛ, 16 апр - ПРАЙМ. Ряд профсоюзов учителей в Турции решил объявить забастовку на срок от одного до трех дней на фоне резонансных нападений на школы, в результате последнего из которых погибли девять человек.
Профсоюз Eğitim-İş объявил, что его члены не выйдут на работу с 15 по 17 апреля в знак протеста против участившихся нападений на учителей.
Профсоюз Türk Eğitim-Sen провел однодневную забастовку. Глава одного из филиалов профсоюза в Анкаре Огуз Шахин напомнил, что в 2019 и 2023 годах объединение направляло в парламент Турции предложения для законопроекта по борьбе с насилием в отношении учителей.
Восьмиклассник открыл стрельбу в среду в школе в Кахраманмараше. В результате инцидента погибли девять человек, в том числе восемь учеников, 13 пострадавших остаются в больницах, из них трое в тяжелом состоянии. Нападавший покончил с собой, сообщали власти. Нападение на школу в турецком Кахраманмараше не классифицируется как теракт, сообщал министр внутренних дел Турции Мустафа Чифтчи.
Во вторник бывший ученик напал с дробовиком на лицей в провинции Шанлыурфа на юго-востоке Турции, в результате инцидента пострадали 16 человек, никто не погиб, сообщал губернатор провинции Хасан Шылдак. В марте ученик 11-го класса лицея в Стамбуле нанес ранения холодным оружием двум учителям и одному ученику. Учительница биологии Фатма Нур Челик, которой было 44 года, скончалась в больнице, несмотря на усилия врачей.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала