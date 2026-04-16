Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Турция хочет стабилизировать ситуацию с ценами в туризме, заявили в TÜRSAB - 16.04.2026, ПРАЙМ
Турция хочет стабилизировать ситуацию с ценами в туризме, заявили в TÜRSAB
АНТАЛЬЯ, 16 апр — ПРАЙМ, Вугар Гасанов. Турция рассчитывает стабилизировать ситуацию с ценами в туристическом секторе, несмотря на их рост за последние два года, заявил РИА Новости заместитель председателя Ассоциации турагентств Турции (TÜRSAB) Давут Гюнайдын. Российские туристы в Турции тратят больше среднего по сравнению с другими иностранными гостями - свыше 1000 долларов на человека, заявил ранее РИА Новости Гюнайдын."Цены за последние два года выросли из-за экономических условий, но мы надеемся стабилизировать ситуацию", — сказал Гюнайдын. Доходы Турции от туризма в 2025 году увеличились на 6,8% по сравнению с годом ранее и превысили 65 миллиардов долларов. Москва ожидает, что Турцию в 2026 году посетят около 6,5 миллиона российских туристов, заявил ранее временный поверенный в делах РФ в Турции Алексей Иванов. TÜRSAB (Ассоциация туристических агентств Турции) - профессиональная организация, объединяющая туристические агентства страны. Она была основана в 1972 году и наделена полномочиями регулировать деятельность турфирм с момента их создания. TÜRSAB совмещает управленческие и надзорные функции, контролируя соблюдение стандартов работы туристических компаний. Организация имеет региональные структуры и реализует проекты в ключевых турцентрах страны. Также ассоциация играет роль посредника между туристами и агентствами, позволяя потребителям быстро решать спорные вопросы через официальные обращения.
06:03 16.04.2026 (обновлено: 06:17 16.04.2026)
 
