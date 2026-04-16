Российские ученые создали систему для выявления поддельных документов

2026-04-16T06:06+0300

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Российские ученые разработали систему на основе искусственного интеллекта (ИИ) для обнаружения поддельных документов, созданных ChatGPT, Midjourney и другими зарубежными нейросетями, рассказали РИА Новости в компании-разработчике Smart Engines. "Российские ученые разработали первую систему ИИ для автоматического выявления поддельных документов, созданных с помощью генеративных моделей", - сообщили там. "Разработка входит в состав антифрод-системы "Шерлок 3о", применяющейся в российских государственных ведомствах, ФНС, аэропортах "Внуково", "Шереметьево" и "Кольцово", кредитных и страховых организациях", - добавляется в сообщении. "Технология с высокой точностью детектирует изображения, сгенерированные современными нейросетями, включая NanoBanana, ChatGPT, Grok, Qwen, Midjourney, Stable Diffusion, Flux и 20 других", - уточнили в компании. Отмечается, что система ориентирована на компании и государственные сервисы, которые обязаны проводить идентификацию клиентов и противодействовать мошенничеству в рамках регуляторных требований. Решение уже проходит тестирование в банках и микрофинансовых организациях, наиболее подверженных подобным атакам. В общей сложности ИИ проверяет более 600 параметров документа. По словам гендиректора Smart Engines, доктора технических наук Владимира Арлазарова, система анализирует структуру изображений документов, определяя статистические аномалии и артефакты, возникающие при генерации или редактировании. Все процессы анализа выполняются автоматически: технология проверяет изображения на признаки коллажирования, вставки символов и перекрытия значимых данных, а также оценивает качество документа для корректного принятия решения без риска необоснованных отказов. "Развитие технологий редактирования изображений и генеративных моделей позволяет создавать фальсифицированные документы, визуально неотличимые от оригинала – от точечного изменения отдельных реквизитов до полной реконструкции изображения", – отметил Арлазаров. "При этом такие подделки больше не требуют ни специальных навыков, ни сложной инфраструктуры. По сути, мы наблюдаем "демократизацию фрода", и это принципиально меняет масштаб угрозы – атаки становятся дешевле, быстрее и полностью автоматическими", - добавил он.

