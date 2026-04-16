"Нужна помощь": в Германии сделали заявление после визита Зеленского

2026-04-16T05:15+0300

МОСКВА, 16 апреля — ПРАЙМ. Алиса Вайдель, сопредседатель оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), выразила недовольство результатами поездки Владимира Зеленского в столицу Германии, призвав к найденной политике в отношении Украины. Об этом она сообщила в социальной сети X. "Более тесное сотрудничество в сфере обороны и восстановления означает, прежде всего, больше денег немецких налогоплательщиков для Киева: вместо миллиардов на продление зарубежных войн нам нужна помощь внутри страны; вместо очередных пустых чеков нам, наконец, нужна реалистичная мирная политика", — сказала она. Вайдель также добавила к своей публикации фотографию с цитатой канцлера Германии Фридриха Мерца о якобы выигрышной позиции Украины в конфликте с Россией. Во вторник в Берлине состоялись переговоры лидера украинского режима с немецким канцлером Фридрихом Мерцем в рамках германо-украинских правительственных консультаций. По их итогам, Мерц сообщил, что Германия и Украина приняли решение о стратегическом партнерстве и дальнейшем интенсивном сотрудничестве в сфере обороны и восстановления Украины. Кроме того, во время совместной пресс-конференции Зеленский повторно настаивал на вступлении Украины в Евросоюз. Он отметил, что Киев не удовлетворен "демонстрационной версией" членства в ЕС и НАТО.

https://1prime.ru/20260416/vengriya-869198654.html

https://1prime.ru/20260415/zelenskiy-869194217.html

