https://1prime.ru/20260416/ukraina-869199060.html

На Украине забили тревогу из-за революции во Львове

Конфликт во Львове между сотрудниками ТЦК и женщинами может стать предпосылкой к революции на Украине, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин. | 16.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-16T05:16+0300

в мире

украина

владимир зеленский

олег соскин

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/84131/51/841315134_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_f8f07a9c0f04769b8ae087333f58084f.jpg

МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Конфликт во Львове между сотрудниками ТЦК и женщинами может стать предпосылкой к революции на Украине, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин."Я думаю, добром это не кончится. Будет какое-то восстание. <…> Интересно, Львов стерпит или нет. Это ж безумие полное", — отметил он в эфире своего YouTube-канала.По мнению эксперта, инцидент ясно показал, что жители Украины не желают больше жертвовать своими жизнями ради Владимира Зеленского. Соскин также подчеркнул, что мэр Львова Андрей Садовой должен принять жесткие меры и немедленно разобраться в ситуации. "Просто жутчайшее побоище женщин. <…> Если вы считаете, что надо было бороться за независимость, чтобы вот так к этому прийти, — я вас поздравляю, но это полный крах", — заключил политолог.В среду стало известно, что во Львове произошла массовая драка между женщинами, которые пытались спасти мужчину от мобилизации, и сотрудниками ТЦК. Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. При этом мужчины на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

