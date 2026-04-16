На Украине забили тревогу из-за революции во Львове - 16.04.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260416/ukraina-869199060.html
На Украине забили тревогу из-за революции во Львове
На Украине забили тревогу из-за революции во Львове - 16.04.2026, ПРАЙМ
На Украине забили тревогу из-за революции во Львове
Конфликт во Львове между сотрудниками ТЦК и женщинами может стать предпосылкой к революции на Украине, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин. | 16.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-16T05:16+0300
2026-04-16T05:16+0300
МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Конфликт во Львове между сотрудниками ТЦК и женщинами может стать предпосылкой к революции на Украине, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин."Я думаю, добром это не кончится. Будет какое-то восстание. &lt;…&gt; Интересно, Львов стерпит или нет. Это ж безумие полное", — отметил он в эфире своего YouTube-канала.По мнению эксперта, инцидент ясно показал, что жители Украины не желают больше жертвовать своими жизнями ради Владимира Зеленского. Соскин также подчеркнул, что мэр Львова Андрей Садовой должен принять жесткие меры и немедленно разобраться в ситуации. "Просто жутчайшее побоище женщин. &lt;…&gt; Если вы считаете, что надо было бороться за независимость, чтобы вот так к этому прийти, — я вас поздравляю, но это полный крах", — заключил политолог.В среду стало известно, что во Львове произошла массовая драка между женщинами, которые пытались спасти мужчину от мобилизации, и сотрудниками ТЦК. Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. При этом мужчины на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
в мире, украина, владимир зеленский, олег соскин, всу
В мире, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Олег Соскин, ВСУ
05:16 16.04.2026
 
На Украине забили тревогу из-за революции во Львове

Соскин: драка сотрудников ТЦК с женщинами во Львове может перерасти в революцию

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг
Украинский флаг - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2026
Украинский флаг. Архивное фото
МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Конфликт во Львове между сотрудниками ТЦК и женщинами может стать предпосылкой к революции на Украине, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Я думаю, добром это не кончится. Будет какое-то восстание. <…> Интересно, Львов стерпит или нет. Это ж безумие полное", — отметил он в эфире своего YouTube-канала.
По мнению эксперта, инцидент ясно показал, что жители Украины не желают больше жертвовать своими жизнями ради Владимира Зеленского. Соскин также подчеркнул, что мэр Львова Андрей Садовой должен принять жесткие меры и немедленно разобраться в ситуации.
"Просто жутчайшее побоище женщин. <…> Если вы считаете, что надо было бороться за независимость, чтобы вот так к этому прийти, — я вас поздравляю, но это полный крах", — заключил политолог.
В среду стало известно, что во Львове произошла массовая драка между женщинами, которые пытались спасти мужчину от мобилизации, и сотрудниками ТЦК.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. При этом мужчины на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
 
В миреУКРАИНАВладимир ЗеленскийОлег СоскинВСУ
 
 
