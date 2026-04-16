"Кто первым": на Западе рассказали о "гонке" Мадьяра и Зеленского
BZ: Мадьяр соревнуется с Зеленским за деньги Брюсселя
Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр на митинге в Будапеште. Архивное фото
МОСКВА, 16 апреля — ПРАЙМ. Лидер венгерской партии "Тиса" Петер Мадьяр вступил в соперничество с Владимиром Зеленским за финансирование от Евросоюза, пишет немецкое издание Berliner Zeitung.
"Ключевой вопрос сейчас заключается в том, кто первым получит деньги: победитель выборов из Венгрии, страны-члена ЕС и НАТО, или Владимир Зеленский, глава страны третьего мира, зависящей от помощи ЕС", — говорится в материале.
По данным издания, экономика Украины находится на грани кризиса и крайне нуждается в поддержке ЕС уже в мае, в то время как Петер Мадьяр может быть назначен новым премьер-министром только в середине этого месяца.
"Срок выплат из фонда восстановления ЕС истекает в августе; Венгрия должна выполнить свои обязательства к этому времени", — говорится в материале.
Недавно глава партии "Тиса", одержавшей победу на выборах в Венгрии, Петер Мадьяр сообщил, что уже провел обсуждение с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен о разморозке 20 миллиардов евро из фондов ЕС.
Парламентские выборы в Венгрии состоялись в воскресенье. После подсчета 98,9% бюллетеней оппозиционная "Тиса" значительно опережает правящую партию "Фидес", претендуя на 136 из 199 мест в законодательном органе, тогда как "Фидес" получит 57 мест. Полные результаты будут объявлены к 18 апреля. Голосование прошло под давлением попыток Украины и ЕС не дать партии премьер-министра Виктора Орбана остаться у власти.
Причиной стало нежелание Венгрии одобрить 20-й пакет санкций против России и запрет на выдачу кредита Киеву на 90 миллиардов евро. Будапешт принял такую позицию в ответ на приостановку поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба". Европейская комиссия в сентябре 2022 года предложила применить к Венгрии специальный механизм, чтобы защитить бюджет ЕС от нарушений, связанных с верховенством права в стране, что привело к замораживанию около 7,5 миллиарда евро из фондов ЕС для Венгрии.
Этот механизм, направленный на борьбу с коррупцией, был впервые использован за два года его введения. ЕК оставила свое первоначальное предложение о замораживании 65% выплат, несмотря на заявления Орбана о выполнении требований Еврокомиссии по усилению мер борьбы с коррупцией, прозрачности госзакупок и независимости судебной системы.