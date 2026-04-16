https://1prime.ru/20260416/vengriya-869198654.html

"Кто первым": на Западе рассказали о "гонке" Мадьяра и Зеленского

2026-04-16T05:08+0300

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/0d/869116888_0:25:1666:962_1920x0_80_0_0_9f614712bff4734c8c3f378175641560.jpg

МОСКВА, 16 апреля — ПРАЙМ. Лидер венгерской партии "Тиса" Петер Мадьяр вступил в соперничество с Владимиром Зеленским за финансирование от Евросоюза, пишет немецкое издание Berliner Zeitung. "Ключевой вопрос сейчас заключается в том, кто первым получит деньги: победитель выборов из Венгрии, страны-члена ЕС и НАТО, или Владимир Зеленский, глава страны третьего мира, зависящей от помощи ЕС", — говорится в материале.По данным издания, экономика Украины находится на грани кризиса и крайне нуждается в поддержке ЕС уже в мае, в то время как Петер Мадьяр может быть назначен новым премьер-министром только в середине этого месяца. "Срок выплат из фонда восстановления ЕС истекает в августе; Венгрия должна выполнить свои обязательства к этому времени", — говорится в материале.Недавно глава партии "Тиса", одержавшей победу на выборах в Венгрии, Петер Мадьяр сообщил, что уже провел обсуждение с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен о разморозке 20 миллиардов евро из фондов ЕС. Парламентские выборы в Венгрии состоялись в воскресенье. После подсчета 98,9% бюллетеней оппозиционная "Тиса" значительно опережает правящую партию "Фидес", претендуя на 136 из 199 мест в законодательном органе, тогда как "Фидес" получит 57 мест. Полные результаты будут объявлены к 18 апреля. Голосование прошло под давлением попыток Украины и ЕС не дать партии премьер-министра Виктора Орбана остаться у власти. Причиной стало нежелание Венгрии одобрить 20-й пакет санкций против России и запрет на выдачу кредита Киеву на 90 миллиардов евро. Будапешт принял такую позицию в ответ на приостановку поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба". Европейская комиссия в сентябре 2022 года предложила применить к Венгрии специальный механизм, чтобы защитить бюджет ЕС от нарушений, связанных с верховенством права в стране, что привело к замораживанию около 7,5 миллиарда евро из фондов ЕС для Венгрии. Этот механизм, направленный на борьбу с коррупцией, был впервые использован за два года его введения. ЕК оставила свое первоначальное предложение о замораживании 65% выплат, несмотря на заявления Орбана о выполнении требований Еврокомиссии по усилению мер борьбы с коррупцией, прозрачности госзакупок и независимости судебной системы.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , венгрия, украина, киев, владимир зеленский, виктор орбан, урсула фон дер ляйен, ес, нато, ек