VK продала 25 процентов "Точка Банка" "Интерросу" - 16.04.2026, ПРАЙМ
VK продала 25 процентов "Точка Банка" "Интерросу"
2026-04-16T14:04+0300
2026-04-16T14:24+0300
финансы
банки
интеррос
14:04 16.04.2026 (обновлено: 14:24 16.04.2026)
 
VK продала 25 процентов "Точка Банка" "Интерросу" за 21,2 миллиарда рублей

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Компания VK продала 25% "Точка Банка" "Интерросу", сумма сделки составит не менее 21,2 миллиарда рублей, а в дальнейшем этот пакет акций "Интеррос" планирует передать "Т-Технологиям" (материнская компания Т-Банка) в обмен на акции группы, сообщили компании.
"МКПАО "ВК" сообщает о продаже 25% доли в АО "Точка" по цене не менее 21,2 миллиарда рублей в соответствии со стратегией управления инвестиционным портфелем, предполагающей рост стоимости инвестиций и отдачу на вложенный капитал", - сообщили в VK.
"Интеррос" купил 25% акций АО "Точка" у технологической компании VK. В дальнейшем этот пакет акций "Интеррос" планирует передать "Т-Технологиям" по закрытой подписке", - добавили в "Интерросе".
В феврале совет директоров "Т-Технологий" предложил акционерам консолидировать 100% акций банка "Точка" с использованием допэмиссии акций компании.
"Сегодняшнее событие – один из этапов сделки по консолидации "Точка Банка", завершение которой ожидается в конце 2026 года. До этого должен быть проведен ряд корпоративных процедур – в том числе определены параметры допэмиссии акций Т по закрытой подписке. Мы продолжим регулярно представлять рынку информацию о ходе сделки и реализации синергий", - сообщили в "Т-Технологиях".
"Интеррос" является акционером "Т-Технологий" (ранее "ТКС Холдинг") с долей в 41,4%, а совместное предприятие "Т-Технологий" и "Интерроса" владеет в "Яндексе" 9,89% акций.
