"Подозрительная операция". Кому банк вправе не отдавать вклад

Многие вкладчики уверены, что банк обязан вернуть деньги с депозита по первому требованию. Однако закон допускает ситуации, когда кредитная организация может...

МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Многие вкладчики уверены, что банк обязан вернуть деньги с депозита по первому требованию. Однако закон допускает ситуации, когда кредитная организация может отказать в выдаче. О том, в каких случаях это возможно, агентству “Прайм” рассказала директор Юридической группы "Яковлев и Партнеры" Мария Яковлева.По словам эксперта, по общему правилу банк действительно не вправе просто так не выдать вклад гражданину. Для физических лиц условие договора об отказе выдать вклад по первому требованию ничтожно — это прямо следует из статьи 837 Гражданского кодекса. Невыдача может быть обусловлена только прямой нормой закона или обязательным режимом контроля. Такие случаи крайне редки и не связаны с самоуправством банка."Таким образом, банк может законно не выдать деньги со вклада в трех базовых случаях: если на деньги наложен арест или уже идет взыскание, если клиент не прошел обязательную идентификацию, либо если операция остановлена по 115-ФЗ как подозрительная. Во всех остальных ситуациях действует общее правило статьи 837 ГК РФ: вклад гражданину должен быть выдан по первому требованию", — пояснила Яковлева.Первый случай — арест или обращение взыскания на деньги по исполнительному документу либо по судебному акту. Банк не спорит с клиентом о его праве на вклад, а исполняет постановление пристава или определение суда. Закон об исполнительном производстве прямо допускает обращение взыскания на денежные средства, находящиеся на счетах и во вкладах.Вторая ситуация — банк не может надлежащим образом идентифицировать клиента. Например, вкладчику исполнилось 45 лет, но он не успел поменять паспорт. Однако паспорт действует до оформления нового, но не более 90 дней после дня достижения 20 или 45 лет. Если человек пришел с документом, по которому банк не может провести идентификацию, у банка возникает законное основание не проводить операцию до устранения проблемы, поскольку идентификация клиента обязательна по 115-ФЗ.Третья ситуация — антиотмывочный контроль. Банк вправе отказать в выполнении распоряжения клиента, если у него возникают обоснованные подозрения, что операция совершается в целях легализации преступных доходов или финансирования терроризма. Ключевое основание — именно подозрительный характер операции, а не крупная сумма сама по себе. Если в течение календарного года таких отказов два и более, банк уже вправе ставить вопрос о расторжении договора банковского счета или вклада.Юрист отмечает также важный нюанс на апрель 2026 года: по валютным вкладам деньги не сгорают, но получить их наличной валютой можно не во всех случаях. Банк России сохранил временные валютные ограничения до 9 сентября 2026 года. Наличными можно получить до 10 тысяч долларов США в каждом банке, где счет или вклад был открыт ранее, а остальная сумма выдается в рублях.

