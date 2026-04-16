ВСУ экстренно перебрасывают операторов БПЛА в Сумскую область - 16.04.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. ВСУ экстренно перебрасывают операторов БПЛА 442-го отдельного батальона беспилотных систем (об БпС) и мобилизованных 122-й отдельной бригады территориальной обороны (обр ТерО) в Сумскую область, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Пытаясь остановить продвижение наших войск, враг экстренно перебрасывает в Краснопольский район операторов ударных БпЛА 442-го об БпС ВСУ и насильно мобилизованных солдат 122-й обр ТерО", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что переброшенные силы должны усилить деморализованный личный состав 119-й отдельной бригады территориальной обороны и 157-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
 
