Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Депутаты хотят ввести налоговый вычет на ремонт машины для пенсионеров - 16.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Политика
https://1prime.ru/20260416/vychet-869217343.html
Депутаты хотят ввести налоговый вычет на ремонт машины для пенсионеров
Депутаты хотят ввести налоговый вычет на ремонт машины для пенсионеров
политика
россия
фнс россии
https://cdnn.1prime.ru/img/82498/80/824988017_0:144:3131:1905_1920x0_80_0_0_527ddaf0e7c2353bbf0060310b57a161.jpg
https://1prime.ru/20260415/fns-869169011.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82498/80/824988017_201:0:2930:2047_1920x0_80_0_0_c8626d054e5a56204a7b0f4a136b8c51.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
21:16 16.04.2026
 
Депутаты хотят ввести налоговый вычет на ремонт машины для пенсионеров

В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на ремонт машины для работающих пенсионеров

© РИА Новости . Константин Чалабов | Перейти в медиабанкАвтомобиль выезжает из сервисного центра после технического осмотра
Автомобиль выезжает из сервисного центра после технического осмотра - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2026
Автомобиль выезжает из сервисного центра после технического осмотра. Архивное фото
© РИА Новости . Константин Чалабов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Депутат Госдумы из фракции "Новые люди" Антон Ткачев и вице-спикер ГД Владислав Даванков предложили ввести налоговый вычет на ремонт автомобиля для работающих пенсионеров.
Соответствующее обращение на имя министра финансов Антона Силуанова имеется в распоряжении РИА Новости.
"Считаем необходимым рассмотреть вопрос о введении налогового вычета на ремонт автомобиля для работающих пенсионеров", - сказано в обращении.
Инициативой предусматривается возможность получения такого вычета по расходам на ремонт одного транспортного средства, принадлежащего пенсионеру и используемого в личных целях, в пределах установленного годового лимита и на основании подтверждающих документов из автосервиса.
По словам депутатов, с учетом действующей конструкции НДФЛ такая мера была бы применима к работающим пенсионерам и иным пенсионерам, имеющим доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц.
Работа инспекции Федеральной налоговой службы РФ в Новосибирске - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2026
ФНС назвала самые распространенные причины отказа в налоговых вычетах
Вчера, 02:27
Парламентарии отметили, что для многих пенсионеров автомобиль остается не предметом роскоши, а необходимым средством повседневной жизни — для поездок в поликлинику, аптеку, на дачу, за продуктами, а в небольших городах и сельской местности нередко и единственным удобным способом добраться до нужных социальных объектов.
 
ПолитикаРОССИЯФНС России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала