https://1prime.ru/20260416/vychet-869217343.html
Депутаты хотят ввести налоговый вычет на ремонт машины для пенсионеров
2026-04-16T21:16+0300
политика
россия
фнс россии
https://cdnn.1prime.ru/img/82498/80/824988017_0:144:3131:1905_1920x0_80_0_0_527ddaf0e7c2353bbf0060310b57a161.jpg
https://1prime.ru/20260415/fns-869169011.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82498/80/824988017_201:0:2930:2047_1920x0_80_0_0_c8626d054e5a56204a7b0f4a136b8c51.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, фнс россии
Политика, РОССИЯ, ФНС России
В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на ремонт машины для работающих пенсионеров
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Депутат Госдумы из фракции "Новые люди" Антон Ткачев и вице-спикер ГД Владислав Даванков предложили ввести налоговый вычет на ремонт автомобиля для работающих пенсионеров.
Соответствующее обращение на имя министра финансов Антона Силуанова имеется в распоряжении РИА Новости.
"Считаем необходимым рассмотреть вопрос о введении налогового вычета на ремонт автомобиля для работающих пенсионеров", - сказано в обращении.
Инициативой предусматривается возможность получения такого вычета по расходам на ремонт одного транспортного средства, принадлежащего пенсионеру и используемого в личных целях, в пределах установленного годового лимита и на основании подтверждающих документов из автосервиса.
По словам депутатов, с учетом действующей конструкции НДФЛ такая мера была бы применима к работающим пенсионерам и иным пенсионерам, имеющим доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц.
ФНС назвала самые распространенные причины отказа в налоговых вычетах
Парламентарии отметили, что для многих пенсионеров автомобиль остается не предметом роскоши, а необходимым средством повседневной жизни — для поездок в поликлинику, аптеку, на дачу, за продуктами, а в небольших городах и сельской местности нередко и единственным удобным способом добраться до нужных социальных объектов.