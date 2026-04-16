https://1prime.ru/20260416/yuan-869205189.html

Курс юаня вырос после слов Силуанова о сохранении бюджетного правила

Курс юаня усилил рост после слов главы Минфина РФ Антона Силуанова о том, что бюджетное правило сохранится, следует из данных Московской биржи.

рынок

финансы

антон силуанов

минфин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624600_0:131:3175:1917_1920x0_80_0_0_0c2b82e4aa23ae77c54b397fb7e7144c.jpg

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Курс юаня усилил рост после слов главы Минфина РФ Антона Силуанова о том, что бюджетное правило сохранится, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.45 мск растёт на 11 копеек относительно предыдущего закрытия, до 11,17 рубля. До выступления Силуанова юань торговался около 11,07 рубля. Власти не собираются отказываться от бюджетного правила, заявил министр ранее в четверг. Кроме того, он сказал, что правительство до июля определится с вопросом о досрочном возобновлении операций Минфина по этому правилу. Таким образом, ведомство может вернуться на рынок с покупкой валюты в Фонд национального благосостояния.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

