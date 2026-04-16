Курс юаня вырос после слов Силуанова о сохранении бюджетного правила
2026-04-16T11:50+0300
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Курс юаня усилил рост после слов главы Минфина РФ Антона Силуанова о том, что бюджетное правило сохранится, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.45 мск растёт на 11 копеек относительно предыдущего закрытия, до 11,17 рубля. До выступления Силуанова юань торговался около 11,07 рубля. Власти не собираются отказываться от бюджетного правила, заявил министр ранее в четверг. Кроме того, он сказал, что правительство до июля определится с вопросом о досрочном возобновлении операций Минфина по этому правилу. Таким образом, ведомство может вернуться на рынок с покупкой валюты в Фонд национального благосостояния.
