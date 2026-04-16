Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Курс юаня вырос после слов Силуанова о сохранении бюджетного правила - 16.04.2026, ПРАЙМ
Курс юаня вырос после слов Силуанова о сохранении бюджетного правила
Курс юаня вырос после слов Силуанова о сохранении бюджетного правила - 16.04.2026, ПРАЙМ
Курс юаня вырос после слов Силуанова о сохранении бюджетного правила
Курс юаня усилил рост после слов главы Минфина РФ Антона Силуанова о том, что бюджетное правило сохранится, следует из данных Московской биржи. | 16.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-16T11:50+0300
2026-04-16T11:50+0300
рынок
финансы
антон силуанов
минфин
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Курс юаня усилил рост после слов главы Минфина РФ Антона Силуанова о том, что бюджетное правило сохранится, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.45 мск растёт на 11 копеек относительно предыдущего закрытия, до 11,17 рубля. До выступления Силуанова юань торговался около 11,07 рубля. Власти не собираются отказываться от бюджетного правила, заявил министр ранее в четверг. Кроме того, он сказал, что правительство до июля определится с вопросом о досрочном возобновлении операций Минфина по этому правилу. Таким образом, ведомство может вернуться на рынок с покупкой валюты в Фонд национального благосостояния.
рынок, финансы, антон силуанов, минфин
Рынок, Финансы, Антон Силуанов, Минфин
11:50 16.04.2026
 
Курс юаня вырос после слов Силуанова о сохранении бюджетного правила

Юань вырос до 11,17 руб после слов Силуанова о сохранении бюджетного правила

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Курс юаня усилил рост после слов главы Минфина РФ Антона Силуанова о том, что бюджетное правило сохранится, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.45 мск растёт на 11 копеек относительно предыдущего закрытия, до 11,17 рубля. До выступления Силуанова юань торговался около 11,07 рубля.
Власти не собираются отказываться от бюджетного правила, заявил министр ранее в четверг. Кроме того, он сказал, что правительство до июля определится с вопросом о досрочном возобновлении операций Минфина по этому правилу. Таким образом, ведомство может вернуться на рынок с покупкой валюты в Фонд национального благосостояния.
РынокФинансыАнтон СилуановМинфин
 
 
